Jørgen (17) overrasket alle i Birken, men ble ikke dopingtestet: – Hørte ingenting

Juniorsyklisten Jørgen Nordhagen (17) overrasket alle seniorrytterne og gikk til topps i Birken i helgen. At Nordhagen, som definerer seg selv som landeveisrytter, i tillegg satte terrengspesialistene på plass, gjør prestasjonen enda mer imponerende.

– Det var veldig gøy. Jeg kunne egentlig ikke løypa fra før, så det var spennende å se hvordan det var. Jeg visste at det kom et terrengparti ganske tidlig, så jeg hadde notert ned noen punkter hvor jeg visste at det var en fordel å være langt fremme. Ellers var det bare å henge med og gi gass der jeg kunne, sier Nordhagen til TV 2.

17-åringen trodde på forhånd at han kunne kjempe i en tetgruppe.

– Men jeg overrasket meg selv med å vinne, forteller han.

– Hvordan reagerte seniorene?

– Jeg snakket ikke så mye med dem i etterkant. Om de ikke synes det var flaut, synes de i hvert fall at det var uvant å bli slått av en junior, humrer Nordhagen.

At en junior skulle gå helt til topps ga antidoping-testerne ekstra hodebry. En særnorsk lovtolkning har stoppet Antidoping Norge i å teste mindreårige uten foreldrenes samtykke de siste årene.

«Antidoping Norge kan bekrefte at vi var til stede under Birkebeinerrittet hvor vi gjennomførte dopingkontroll. Vi har dessverre ikke anledning til å opplyse hvem som blir testet i den enkelte kontroll», opplyser Åse Kjustad Eriksson, avdelingsleder avdeling kontroll og påtale i Antidoping Norge, i en epost til TV 2.

TV 2 vet at flere andre ryttere på plasseringene bak Nordhagen ble testet. Nordhagen forteller at han ikke ble testet etter Birken-triumfen.

– Nei, jeg hørte ingenting. Fra mitt ståsted hadde det ikke vært noe problem å bli testet om de ønsket det, sier han.

Antidoping Norge har heller ikke innhentet samtykke til å teste Nordhagen fra foreldrene.

– Nei, foreldrene mine fikk ikke spørsmål om samtykket til dopingtest, noe de selvfølgelig ville ha gitt, sier han.



TALENT: Jørgen Nordhagen har fremtiden foran seg.

Torsdag skal Norges idrettsforbund, Antidoping Norge og Kulturdepartementet møtes for å finne en løsning på antidopingproblemet for utøvere mellom 15 og 18 år.

Manglende kontroller av utøvere mellom 15 og 18 år kan påføre norsk idrett store konsekvenser. I verste fall kan Norge bli nektet deltakelse i internasjonale mesterskap og miste retten til å være arrangør.

– Vi ser fram til dette møtet hvor vi forventer at det diskuteres løsninger som står seg over tid, og som sikrer at Antidoping Norge forblir «compliant», sier idrettspresident Berit Kjøll til NTB.

Med «compliant» menes det at Antidoping Norge må bli stemplet som en organisasjon som er på linje med regelverket til Verdens antidopingbyra (Wada). Slik er det ikke per nå.

Nordhagen forteller at han blir testet når han konkurrerer og gjør det bra i utlandet.

– Jeg har blitt testet et par ganger i utlandet. Når man har syklet en del internasjonalt og fått resultater der, blir man testet. Om noen har lyst til å teste, burde det være mulig. Det burde i hvert fall ikke gå på bekostning av at vi ikke får konkurrere, sier junioren, og legger til:

– Man må finne løsninger. Om det stemmer at man må ha underskrift fra foreldre for å teste i Norge må man kunne finne løsninger, for eksempel en lisens hvis man ønsker å konkurrere på et visst nivå.

Inntil videre må Nordhagen og andre juniorutøvere avvente utfallet av torsdagens møte.

17-åringen reiser til Sveits for å konkurrere kommende uke. Det er et ledd i oppladningen til høstens store mål: VM i Australia. Der har Nordhagen skumle planer.

– Jeg skal først bli vant til tidssonen og sørge for at kroppen fungerer. At jeg ikke blir syk. Etter det hadde det vært morsomt å være med å prege rittet i finalen, sier sykkeltalentet.