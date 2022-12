– Jeg vet ikke hva jeg hadde gjort uten idrett

Christian-Olaus Sween (16) har ambisjoner om å bli juniorverdensmester i sykling, men "long covid" kan sette en stopper for den drømmen.

ENGASJERTE FORELDRE: Christian-Olaus Sween (16) forteller at hans foreldre stort sett alltid er med fra bilen når han er ute og trener. Foto: Privat

I februar i år ble Christian-Olaus Sween (16) fra Nord-Odal idrettslag rammet av covid-19. Nå - ti måneder senere - sliter han fremdeles med ettervirkningene av både sykdommen og vaksinen.

2022-sesongen skulle bli den store sesongen for syklisten og langrennsløperen Christian-Olaus Sween (16), som har juniorlandslaget som et av sine store mål.

Men uten en eneste treningsøkt siden februar på grunn av coronarelatert sykdom, spøker det litt for drømmen til 16-åringen som i 2021 var rangert som blant de beste i 2006-kullet i Norge.

– Det er kjedelig, men sånn er det. Jeg må bare stå i mot, sier Sween.

Hardt rammet av covid-19

– Jeg var egentlig dausjuk, og skikkelig dårlig i to dager før jeg begynte å bli bedre. Jeg hadde blod i urinen, og oppsøkte alt som var av hjelp. Etter hvert ble jeg henvist til Ahus hvor jeg fikk påvist nyresykdommen IgA-nefritt, sier Sween.

Ifølge Store Norske Leksikon er IgA-nefritt en nyresykdom hvor det er kronisk betennelse i nyrenøstene, som er de delene av nyrene som renser blodet.

Hvorvidt det var på grunn av selve covid-sykdommen eller om det var en bivirkning av vaksinen som førte til nyresykdommen er usikkert.

HARDT RAMMET: Christian-Olaus Sween (16) ble hardt rammet av covid-19. – Lite visste jeg hvor lenge dette skulle vare, sier han. Foto: Privat

Etter at Sween ble rammet av nyresykdommen, fikk han beskjed om å unngå trening. Overgangen fra å trene aktivt til ikke å trene overhodet beskriver han som tung.

– Jeg pleide å trene knallhardt uke inn og uke ut. Å gå fra det til å ikke trene noe på snart et helt år har vært tøft både fysisk og mentalt, så det har vært en tøff periode.

Opplevd motgang tidligere

Men dette er ikke første gang 16-åringen har måttet belage seg på et avbrekk fra idretten.

I 2019 måtte han under kniven for en hjerteoperasjon, men maktet likevel å levere gode sykkelresultater i etterkant av operasjonen.

– Jeg har opplevd mye motgang allerede før det smalt på nytt i februar i år, sier Sween.

Sween har likevel klart å holde motet oppe, og presiserer samtidig at han har lært mye av å sitte på sidelinja.

En hjerteoperasjon etterfulgt av nyresykdom kan være nok til at noen idrettsutøvere velger å legge idrettskarriere på hylla. Men lidenskapen for idretten gjør at Sween ikke lar seg knekke så lett.

– Jeg vet ikke hva jeg hadde gjort uten idrett, sier han, og fortsetter:

– Hvis jeg hadde gitt opp, så hadde jeg gjort det for lenge siden. Så motivasjonen lever videre. Du blir ikke god før du har møtt motgang, sier Sween.

Sween peker i tillegg på sin unge alder som en av årsakene til at motivasjonen ikke har sunket til tross for avbrekkene.

Har fremtidsplanene klare

Sween har satset på sykling og langrenn siden han var ti år gammel, og venter stadig på å bli helt frisk.

Han forteller at han har fått legens tillatelse til å trene med veldig lav intensitet.

– Legen har sagt at jeg kan sykle en halvtimes tid på lav, lav intensitet to til tre ganger i uka, men det vil jeg ikke kalle trening slik jeg er vant med. Det er vel bare for å holde kroppen litt i gang, sier Sween.

Ettersom Sween fremdeles er under behandling, og går på ulike medikamenter, er det knyttet stor usikkerhet til når han kan sykle for fullt igjen.

– Hvis alt går etter planen, er ikke jeg frisk før om et halvt års tid. Men da er jeg heldig, og alt må klaffe.

Om alt skulle gå etter planen, har Sween målene og ambisjonene for fremtiden klare.

– Jeg har blitt fortalt at jeg har litt for store drømmer, men jeg har mål om å bli juniorverdensmester på sykkel i 2024.