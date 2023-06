HELE APPARATET: Alle som er med Uno-X til Spania samlet på et lagbilde. Aldri har de vært så mange til et ritt. Foto: Johannes Wiken / Wordup

– Det er helt ekstremt. Jeg har aldri opplevd lignende. Forhåpentligvis hjelper det oss til å ta et steg til, sier Jonas Abrahamsen, som er blant de åtte rytterne som står på startstreken for Uno-X i Bilbao lørdag.



For at Uno-X skal kunne prestere mulig i sitt første Tour de France har de med seg et stort støtteapparat sørover.



Over 30 personer er på plass fra sykkellaget. Blant dem er det blant annet en kokk, flere massører, osteopater, mekanikere, innholdsprodusenter og en lege.

Med seg har de blant annet en frysebil med ett tonn med is og en egen foodtruck.

– Folk flest tenker kanskje at det høres mye ut, men vi er nok blant lagene med færrest folk i sving, sier Magne Haugland, markedssjef for laget.

PÅ PLASS: Daglig leder Jens Haugland (til venstre) og sportsdirektør Stig Kristiansen er en del av det store apparatet Uno-X har med til Spania. Foto: Elias Engevik

Kostbar operasjon

– Hvor mye koster denne operasjonen for Uno-X?

– Det aner jeg ikke, hvis jeg skal være helt ærlig. Men det er ingen billig operasjon, svarer Haugland.

– Men noen i Uno-X vet vel hva det koster?

– Ja, og jeg får tak i tallet hvis jeg spør noen om det. Men vi kommenterer ikke slike tall, uansett.

Dette er reisefølget til Uno-X: 8 ryttere 6 sportsdirektører (5 som er der alle dagene) 3 mediefolk (1 medieansvarlig, 2 innholdsprodusenter) 2 osteopater 1 lege 1 kokk 1 ernæringssjef 5 massører 6 mekanikere 1 bussjåfør

PÅ PLASS: Uno-X-rytterne like etter at de har satt seg i bussen de skal bruke de neste tre ukene i Tour de France. Foto: Elias Engevik / TV 2

– Det er en kjempestor logistikk bak det sirkuset her for oss som lag, sier sportsdirektør Kurt Asle Arvesen.



I tillegg har de med seg ti kjøretøy: 1 buss, 1 foodtruck, 1 lastebil til utstyr, 1 frysebil som frakter is og seks følgebiler.



– Hvor viktig er det med for eksempel egen kokk og massør underveis i Touren?

– Det er veldig viktig. Vi har med egen kokk for å unngå sykdom underveis og fordi hver rytter da kan få tilrettelagt mat for hver etappe. Egen massør er viktig for restitusjonen, svarer Uno-X-rytter Rasmus Tiller.



– Vi er kjent med at pastaen er rimelig overkokt etter hvert når vi sykler i Frankrike. Nå får vi den i hvert fall al dente. Bare sånne små ting gjør alt litt mer behagelig. Alle er viktige for å få dette maskineriet til å gå rundt, sier Alexander Kristoff og smiler.



EGEN MATBIL: Uno-X får servert tilpasset mat av sin egen kokk hver dag. Foto: Elias Engevik

– Vil ikke ha med flere

Til verdens største sykkelritt har de med betydelig mer personell og utstyr enn de har til andre ritt. Det betyr ikke at de har sendt alt de har sørover bare for å være flest mulig.

– Vi vil ikke ha med flere enn vi må, så vi forsøker å holde mengden nede. Det gjelder både folk og utstyr. Vi reiser ikke til Frankrike med overflødige ressurser. Selv om det kan høres mye ut med seks mekanikere, så kommer de til å jobbe hatten av seg hver eneste dag. Det samme må massørene. Dette er baksiden av idretten. Det er ressurskrevende å drive på toppnivå, sier Haugland.

– Hvorfor vil dere ha med færrest mulig?



ANKOMST: Stemningen var god da Uno-X ankom Bilbao og satte seg på lagbussen. Foto: Elias Engevik / TV 2

– Det handler om sunn fornuft. Vi vil selvfølgelig ikke bruke mer penger enn nødvendig, men det handler også om at det skal være en effektiv operasjon. Jo flere kokker, jo mer søl, er det jo noe som heter. Med færre folk får vi en tydeligere rollefordeling, og de som er her går et større eierskap til rollene sine.

Ett tonn is

Til sin første start i verdens største sykkelritt har laget valgt å gjøre noen endringer.



– Bussen er helt ny. Der får rytterne et eget privat område, i tillegg til et loungeområde bakerst i bussen. Tidligere hadde bussen 16 sitteplasser, nå har den åtte. Én til hver rytter. Da får rytterne bedre plass, slik at både forberedelse og restitusjon blir optimalt.

TUNG LAST: Uno-X har kjørt opp mot ett tonn med is ned til Spania. Den skal sørge for at rytterne får kald drikke gjennom hele Touren. Foto: Elias Engevik

– I tillegg får vi kjørt ned klær, vann og is. Vi har en egen cooler-van, en frysebil, som har levert ett tonn med is. Den kommer til å være med oss hele veien, sier Haugland.

Effektivitet er årsaken til at de valgte å få levert is på forhånd.

– Det handler om å ha så få variabler som mulig. Alt skal gå smekk, smekk. Da kan vi ikke vi bruke tid på å kjøre rundt i franske dagligvarebutikker på jakt etter is for å kjøle ned rytterne. I en vanlig setting ville vi ikke gjort dette, men Tour de France er spesielt.

Lørdag 1. juli starter årets Tour de France i Bilbao, Spania. Du kan følge hele rittet på TV 2.