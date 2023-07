Alexander Kristoff snakket om brudd før starten på 19. etappe i Tour de France, men han havnet tidlig i gruppe tre.

– Jeg var kanskje den første som datt av, og det var null trøkk, sier Kristoff til TV 2 før den nest siste – og beinharde – etappen i Touren.



Mye av grunnen kan ha vært utstyret, tror 36-åringen til Uno-X.

I startbyen Belfort lørdag formiddag er Kristoff opptatt med å finjustere sykkelen før fjelletappen.

– Jeg vet ikke hvorfor jeg følte at jeg satt så lavt, men jeg har stilt opp setet et par millimeter. Ikke bare én, men fire, sier Kristoff.

FINJUSTERINGER: Alexander Kristoff gjør seg klar til 20. etappe. Foto: Torbjørn Pedersen / TV 2

– I går følte jeg at jeg var veldig svak i starten av etappen, så jeg følte at jeg satt veldig lavt. Det var ikke noe trøkk og syren kom med en gang. Da gruppettoen satt seg, stilte jeg det litt opp underveis. Jeg følte det ble ganske mye bedre med gang, men da var alt kjørt for lengst, sier han.

– Mange år på sykkelsetet

Kristoff blir konfrontert med at han har et rykte på seg for å være ekstra nøye.

– Jeg er nok litt ekstra følsom, innrømmer han.



– Men jeg merker det sykt godt. Det er sikkert fordi jeg har mange år på sykkelsetet, men sitter jeg én millimeter for lavt, merker jeg det. Da har jeg ikke trøkk i beina heller. Jeg merker det hvis det er én millimeter for høyt også. Da får jeg vondt i rumpen på en måte, fortsetter han.

Det blir imidlertid endringer i løpet av året.

– Jeg trener mye styrke på vinteren, så musklene er mer kompakte, men de strekker seg ut med massasje og sykling gjennom sesongen. Så jeg sitter lavere i starten av sesongen enn nå. Hadde jeg hoppet på sykkelen nå i januar, hadde jeg ikke rukket ned til pedalene, sier han.

ÉN SJANSE IGJEN: På 20. etappe handler det om å komme innenfor tidsfristen for Alexander Kristoff. Søndag kan det bli en ny sjanse til å spurte på Champs-Élysées for den norske 36-åringen. Foto: Benoit Tessier / Reuters / NTB

– Vi er litt bekymret



20. etappe er ventet å bli en kamp mot klokken for Alexander Kristoff og Søren Wærenskjold.

– Vi er litt bekymret for å ryke siste dag. Denne er fort den nest hardeste dagen med tanke på tidsfristen. Sånn sett er det en skummel dag for oss, sier Kristoff, som antar at tidsfristen blir på rundt 35 minutter.

– Det er ikke den lange etappen, så det bør gå. Har jeg samme beina som på starten i går, blir det på grensen, sier han.

Wærenskjold er optimistisk.

– Det er spesielt at vi er fulltallige. Vi snakket om det på bussen at vi ikke trodde at vi skulle ha så mange her, men vi har kommet gjennom. Jeg føler meg fin, så jeg tror det skal gå fint i dag, sier han til TV 2.



Uno-X ønsker å få Tobias Halland Johannessen med i bruddet, samt lagkamerater som Torstein Træen og Jonas Gregaard.