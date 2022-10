Italiensk sykkelstjerne legger opp grunnet hjertetrøbbel

Sonny Colbrelli (32) legger opp etter at han falt om med hjertetrøbbel tidligere i år.

Syklisten Sonny Colbrelli har bestemt seg for å avslutte sin profesjonelle karriere etter at han falt om med hjertetrøbbel etter et ritt i Spania i mars.

Det opplyser hans arbeidsgiver Bahrain Victorious på sine nettsider søndag formiddag. Colbrelli falt om i målområdet etter å ha tråkket inn til en andreplass på første etappe i Volta a Catalunya 21. mars. Han fikk kjapt legehjelp på stedet.

Colbrelli fikk 31. mars operert inn en pacemaker. Siden har han vært gjennom ytterligere medisinske undersøkelser. I april fikk han tillatelse til å gjennomføre lette fritidsturer, men flere ritt blir det ikke på spurtstjernen.

31-åringen er en svært merittert syklist. Forrige sesong tok han blant annet en prestisjetung seier i sykkelmonumentet Paris-Roubaix.

– For ett år siden feiret jeg en av mine største triumfer i karrieren, Paris-Roubaix. Jeg hadde aldri trodd at jeg nå, ett år senere, skulle ha et av mine vanskeligste øyeblikk, sier Colbrelli.

Elleville scener ved målgang - Colbrelli mistet det totalt

– Etter det som skjedde i Catalonia, har jeg aldri mistet håpet om å fortsette karrieren. Jeg visste at veien tilbake kom til å bli vanskelig, og nå må jeg si farvel til syklingen, fortsetter han.

I fjor vant han også poengtrøya i både Tour de Romandie og Critérium du Dauphiné.

Colbrelli ble behandlet av flere av de samme folkene som hjalp den danske fotballspilleren Christian Eriksen tilbake på banen, etter at han falt om under EMs åpningskamp i fjor sommer. Italieneren sier imidlertid at det er forskjell på fotball og sykling.

– Evalueringen har også blitt tatt av folkene som har vært borti like situasjoner, som den med Eriksen. Men sykling er ikke fotball. Det er en annen sport, der du ikke kan få medisinsk hjelp med en gang. Fotballtreningene skjer på et begrenset område, mens du som syklist er mange timer alene på veien, sier Colbrelli.

