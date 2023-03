Irritert Kristoff-opptrekker: – Vi blir for pysete

Det gikk ikke helt etter planen for Uno-X på den andre etappen av Paris-Nice. Mens danske Mads Pedersen spurtet til seier, mens Alexander Kristoff måtte nøye seg med en 11. plass.

– Hadde jeg kommet to sekunder lenger frem, hadde jeg ligget på hjulet til Søren gjennom svingen, men nå kom jeg litt i mølja og måtte bremse ganske mye. Det koster en del når det er 500 meter igjen, sier Kristoff til TV 2.

– For pysete

Etter løpet tok Søren Wærenskjold et skikkelig oppgjør med hvordan eget lag kjørte i avslutningen.

– Det er irriterende, for å si det mildt. Vi må få alle til å bli litt tøffere i spurten, for jeg synes vi noen ganger er for pysete. At vi mister plassen på slutten, og da er det kjørt. Du må holde deg helt fremme. Skal du ta 50 meter ute på siden må du kjøre «all out», og da er du ferdig før spurten, sier han til TV 2, og legger til:

– Vi må ta et kurs i hvordan å knuffe skikkelig, for det er ikke godt nok.

– Blir man litt for snille førstereisgutter?

– Ja, jeg synes det. Det er mye knuffing og det er mye friske bein, så jeg skjønner det, men man må tørre å tape for å vinne, sier Wærenskjold.

– Er det litt sånn at man trekker seg når de store lagene kommer opp på siden?

– Ja, delvis. Og så er det noen som tar veldig store sjanser, og da blir det knuffing, men det er sånn det er. Vi må tilpasse oss om vi skal gjøre det bra, mener Wærenskjold.

– To sekunder før...

Det var han som på nydelig vis trakk Kristoff opp til sin første seier i Uno-X, og det kunne blitt langt bedre også mandag dersom lagets spurtstjerne ikke hadde mistet hjulet hans i den siste rundkjøringen.

Han lå glimrende plassert før han ble tvunget til å bremse, men da hjulet til opptrekker Søren Wærenskjold var tapt hadde han ingen mulighet til å nå frem.

– Vi klarte ikke å holde oss samlet. Vi klarte ikke å komme oss frem der. Litt for mange freshe bein og litt for mange opptrekk. Vi er nødt til å finne vår vei frem selv. Hadde vi klart å kjøre to sekunder før hadde det blitt bra for min del, sier Kristoff til TV 2.

– Ikke alle som er like tøff

Sportssjef Kurt Asle Arvesen varsler at laget skal evaluere det som skjedde.

– Det er ikke alle guttene som er like tøffe og gode når det gjelder å håndtere sykkelen, det kommer litt naturlig, men vi skal ta en prat om det etterpå og se om vi kunne gjort noe annerledes. Det kunne vi helt sikkert, sier han.

Han innrømmer at det kan være litt ærefrykt som gjør det ekstra vanskelig når man sykler i storfint selskap.

– Det er et steg opp fra det vi har gjort før og mange sterke lag med gode, innøvde spurttog, så vi må nok bruke litt lengre tid på å finpusse det, innrømmer Arvesen.

Klatretrøyen til Uno-X



I massespurten var danske Mads Pedersen var sterkest. Han slo nederlenderen Olav Koiij med få centimeter.

Kristoffs beste resultat i Paris-Nice var i 2015 da han vant den første etappen.

Belgiske Tim Merlier vant den første etappen av årets ritt som avsluttes 12. mars.

Den danske Uno-X-rytteren Jonas Gregaard var i brudd på den andre etappen av sykkelrittet Paris-Nice mandag, men det holdt ikke helt inn til mål.

Gregaard støtet med 158 kilometer igjen til målgang i Fontainebleau. Dansken fikk aldri noen stor avstand ned til hovedfeltet, og etter hvert samlet det seg, men han sikret seg klatretrøya og ble kåret til mest offensive rytter.

