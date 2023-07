Inspirert av kjæresten før Tour-debuten: – Vil prestere på vegne av begge

CLERMONT-FERRAND (TV 2): Susanne Andersen (25) er imponert over hvordan samboeren Torstein Træen (28) har trosset smertene i Tour de France.

Hun ble snytt for opplevelsen i fjor.

Etter å ha forberedt seg til Tour de France hele våren, veltet Susanne Andersen på klønete vis under norgesmesterskapet og pådro seg brudd i kragebeinet.

Å dra til Frankrike, for å realisere sin store drøm, var umulig.

Men nå, ett år senere, er hun her. Kledd i den norske mestertrøyen, som viser at hun er nybakt norgesmester, klar for å kjøre verdens største sykkelritt for alle første gang.

– Sirkelen er sluttet, på en måte. I fjor brakk jeg kragebeinet under NM, som gjorde at jeg gikk glipp av Tour de France. Nå er jeg her, som norgesmester, sier Andersen.

Selvtilliten er tilbake

Selvtilliten er tilbake der den var før hun meldte overgang til det norske profflaget Uno-X for halvannet år siden.

For etter at hun ble fast bruker av sykkeltøy i rødt og okergult, har det meste gått på tverke for 25-åringen.

Tre ganger har kragebeinet brukket. I tillegg har sykdom og andre småskader holdt henne tilbake.

– Det meste har egentlig gått nedover. Det ene har liksom fulgt etter det andre, sier Andersen.

OPPTATT AV DETALJER: Som syklister flest, har Susanne Andersen klare meninger om hvordan utstyret skal være. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Men på høydeleir i italienske Livigno i vår, kjente hun at problemene begynte å forsvinne. Plutselig responderte kroppen bedre på alle treningen.

Og da hun kom hjem etter leiren, vant hun altså sitt første NM-gull.

– Så nå føler jeg, for første gang på lenge, at jeg kommer til et sykkelritt med høy selvtillit, sier Andersen.

Fulgt med på herrene

Troen på at det er mulig å gjøre noe stort i Tour de France, har heller ikke blitt noe mindre av det herrelaget til Uno-X har prestert i sin utgave.

Andersen har hatt lyden av rittet på øret under sine egne forberedelser, og skrudd på TV-en for å se resten av etappene så snart hun kom hjem.

I MESTERTRØYEN: Det norske flagget som pryder sykkeltrøyen, er et symbol på at Susanne Andersen er regjerende norgesmester. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– Det har vært sykt kult å se guttene i Touren, se det de har levert, sier hun, før hun legger til:

– Selv om det har vært litt surt for min samboer. Så det har vært litt både og.

Inspirert av kjæresten

For mens resten av Uno-X-laget har imponert på etappe etter etappe, har Andersens kjæreste, Torstein Træen, kjempet seg til mål med smerter etter flere velt.

– Men han inspirerer meg veldig før jeg skal ut på min Tour. Han har presset seg gjennom tre uker med brudd i albuen, smerter etter andre velt, antibiotika og en kropp som ikke responderer, sier Andersen.

VELTEPETTER: Torstein Træen har vært uheldig under årets Tour de France. Foto: Fredrik Varfjell

Hun føler at hun er en del av de. Selv om de trener mye hver for seg, har de, på en måte, forberedt seg sammen.

– Så jeg vil gjerne prestere på vegne av begge, sier hun.

Tror på topplassering

Selv er Andersen en helt annen ryttertype enn sin samboer. Mens Træen trives best i lange, seige motbakker, foretrekker hun at rittet er raskt og eksplosivt.

Farten håper hun å vise frem på flere etapper.

– Jeg har troen på at jeg kan bli topp tre på en etappe, sier Andersen, som ikke er helt sikker på hvilke det kan skje.

UNO-X I TOUREN: Fra v.: Maria Giulia Confalonieri, Anouska Koster, Wilma Olausson, Susanne Andersen, Mie Bjørndal Ottestad, Marte Berg Edseth og Hannah Ludwig. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– Mange av etappene er litt midt i mellom. Jeg vet ikke helt om det blir en kamp mellom sammenlagtfavorittene, om det blir spurt eller litt mer «punchy», sier hun.

Men allerede på første etappe, som både starter og slutter i Clermont-Ferrand, tror hun at det er gode muligheter.

– Men det er Tour de France, liksom. Det er kjempevanskelig å få topplasseringer her. Men jeg kunne uansett ikke ha kommet hit i bedre form enn jeg er nå, så jeg må bare gjøre det beste ut av det.