Innboksen fylles opp: – Vi er ikke noe Muppet show

Uno-X har levert ni topp ti-plasseringer i sin Tour de France-debut.



På torsdagens etappe kjempet Jonas Abrahamsen om seieren. Han spurtet om det helt store og endte med å bli nummer tre.

Sykkelsjef i Uno-X, Jens Haugland, bekrefter økt interesse for rytterne.

– Først og fremst er det alle WhatsApp-meldinger fra agentene. Det blir en del runder med det. Jeg har et blandet forhold til det, sier Haugland til TV 2.

– For det første ønsker vi at guttene skal lykkes og få karrierene sine, som vi er medansvarlige for. Og så ønsker vi å beholde mye av basen som beviser er på veldig høyt nivå, fortsetter sykkelsjefen.

SYKKELSJEFEN: Jens Haugland leder sykkelsatsingen til Uno-X. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Tar godt vare på rytterne

Spesielt Jonas Abrahamsen og Tobias Halland Johannessen har vært nevnt som ryttere som kan være aktuelle for større lag.

– I all ydmykhet, vi begynner å bli ganske solide selv. Det er ikke noe Muppet show vi driver på med, og vi tar godt vare på rytterne med kontraktene vi tilbyr dem, sier Haugland.

Han viser til at Søren Wærenskjold har kontrakt i tre år til, mens Alexander Kristoff er spikret for de to neste sesongene.

NÆR SEIER: Jonas Abrahamsen ble nummer tre på 18. etappe. 27-åringen fra Skien har tatt for seg i Tour de France-debuten. Foto: Marco Bertorello / AFP / NTB

– Tobias skal ikke noe sted neste år. Ikke «Abra» heller. Vi er godt skodd, og det er kanskje flere på vei inn, så totalt sett mener vi at vi er ambisiøse og solide, sier Haugland.

Mye tyder på at både Andreas Leknessund og danske Magnus Cort Nielsen sykler for Uno-X neste sesong.



– Vi skal være ordentlige slagkraftige, lover Haugland om 2024.



– Skjermet fra det

Abrahamsen og Halland Johannessen virker å ta interessen og oppmerksomheten under Tour de France med knusende ro.

– Man merker det med kjente som sender meldinger. Man får vanvittige mange meldinger. Det er mest agenten som tar seg av forhandlinger med andre lag, men man setter pris på alle meldingene man får. Jeg har fått hundrevis. Det er kjempegøy, sier Jonas Abrahamsen til TV 2 dagen etter tredjeplassen på 18. etappe.

KLARESTERK: Tobias Halland Johannessen har tre topp ti-plasseringer i Tour de France-debuten sin. Foto: Stephane Mahe / Reuters / NTB

– Jeg sitter relativt skjermet fra det inne på bussen, så jeg legger ikke så mye merke til det. Jeg skal sykle for Uno-X neste år. Det vet jeg, og jeg håper at jeg kan sykle der lenger. Jeg regner med at vi klarer å bli enige om noe etter det også, sier Halland Johannessen til TV 2.

Uno-X håper å få en billett også til neste års Tour de France.

– Det skal mye til for at vi reiser ned her med et veldig annerledes sammensatt lag enn vi har gjort i år når vi har folk som kan gå i fjellet, spurte og være i bruddet. Vi blir ikke et sammenlagtsystem over natten, sier Jens Haugland.