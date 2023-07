Uno-X-rytter Rasmus Fossum Tiller ble beste nordmann med åttendeplassen han tok på åttende etappe i Tour de France.

– Han var altfor langt bak. Det var imponerende å komme derfra og avslutte med en åttendeplass, analyserte TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd i Tour de France-sendingen.



– Han hadde nok en topp tre-plassering inne. Så sterk som han er, er det innenfor, sier TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad etter etappen til Limoges, der danske Mads Pedersen spurtet til seier.

BESTE NORDMANN: Rasmus Fossum Tiller ble nummer åtte lørdag. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Like etter målgang snakket Tiller om at han «kanskje feiget litt» ut i avslutningen da han ikke fulgte hjulet til Jonas Abrahamsen.

– Rasmus var ikke tøff nok da Abrahamsen tok magadraget mot slutten, og han havnet for langt bakpå og må ta posisjoner. Han er i god form, og han klarte å redde seg inn og hadde bare sju mann foran seg, sier Uno-X’ sportsdirektør Kurt Asle Arvesen til TV 2.

– Må ikke vike en tomme

Mads Kaggestad mener at Tiller og Uno-X ikke har grunn til å vike.

– Han er i så god form og ser så sterk ut at han må bli mer fryktet inn i en sånn finale. Han må ikke vike en tomme, han må bruke albuene, mener Kaggestad.

Dag Otto-forglemmelse: – Kan du tenke deg?!

– Det er en utrolig gledelig nyhet at de er så rå og sterke fysisk, men de må bare bli enda sterkere mentalt. Sånn er det i deres første Tour de France, men det er ingen grunn til å ha komplekser overfor konkurrentene, mener TV 2s sykkelekspert.

Kurt Asle Arvesen forteller at det jobbes med å bli mer fryktløse.

– Det går helt sikkert an å komme over. Det er et godt steg på veien for Rasmus. Han arbeider daglig med det. Selv om feltet er litt tynnere og det er mer plass, er det albuer der ute, sier Arvesen til TV 2.

Tviler på seierssjanse

Tiller mener at han ikke hadde en seier i seg på åttende etappe.

– Hadde jeg vært i en perfekt posisjon, kunne jeg sikkert vært noen plasser foran, men de tre gutta først (Mads Pedersen, Jasper Philipsen og Wout van Aert) er de beste spurterne i verden. Med en enda bedre posisjon, så hadde jeg kanskje være enda lengre fremme, men jeg tror nok ikke at jeg kunne kjempet om seier, sier Tiller.



Søren Wærenskjold var egentlig mannen Uno-X skulle kjøre for på lørdagens etappe, men han klarte ikke å henge med inn i finalen.

– Vi er det minste laget, men jeg føler at vi stanger litt hele tiden, så jeg venter liksom på at vi skal få til en topp tre-plassering på de flate etappene som Tobias (Halland Johannessen) klarte på klatreetappen. Jeg håper det skjer, men det er få muligheter igjen. Etappe 11, 19 og Champs-Élysées. Det begynner å bli få igjen, sier Wærenskjold.

Cavendish-tirade mot TV 2-journalist: – Ikke gjør det!

På den niende etappen venter en ny dag for klatrerne når feltet avslutter på toppen av utenforkategoristigningen Puy de Dôme.

– Det hadde vært gøy å komme se gi et brudd, men det er nok ikke bare vi som vil det. Det blir en hard dag. Det kommer også litt an på om Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard vil kjøre de finalen, sier Halland Johannessen til TV 2.

Mandag er den første hviledagen i årets Tour de France.