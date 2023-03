– Ikke noe tvang i familien Kulset at man må sykle

Sindre (24), Magnus (22), Johannes (18) og Kristian (26) Kulset er alle en del av det norske profflaget Uno-X.

Men ikke nok med det:

Pappa Vegar er den som står bak hundremillionerssatsingen, som administrerende direktør i Uno-X Mobility.

– Vi har hermet etter eldstemann. Det var han som begynte først. Så har vi andre fulgt etter og funnet gleden i sykkelsporten, vi også, sier Sindre.

KLAR: Sindre Kulset ladet opp til sesongen i Spania sammen med sine brødre og resten av gjengen i Uno-X. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

«Eldstemann» er Kristian. Han la opp etter fjorårssesongen og er nå tilknyttet laget som trener. Mens Sindre og Magnus sykler for Uno-X sitt profflag, er yngstemann Johannes med på utviklingslaget.

– Det er sykt kult at vi er fire. Jeg hadde ikke drevet med sykkel uten dem. Det er en veldig trygghet å vite at de som er nærmest deg, er tett på hele tiden. Det er spesielt å gjøre dette sammen med familien og de som betyr mest for deg, forteller 18-åringen.

– Men blir dere ikke lei av hverandre?

– Det er vanskelig å bli lei, for man møter nye folk hele tiden. Her på denne treningsleiren er vi nesten 60 ryttere på tur, svarer Johannes.

Deltok i junior-VM

TV 2 møtte kvartetten i Altea i Spania, der Uno-X hadde samlet samlet herre-, kvinne- og utviklingslaget til felles treningssamling før sesongstarten.

Ingen av de fire snakker i store bokstaver. Dette er beskjedne gutter som trives bedre ute på lange treningsturer enn foran et TV-kamera.

– Vi sykler mye sammen. Vi tre som fortsatt er aktive bor hjemme hos mamma og pappa. Da blir det ofte mange timer på rulla nede i kjelleren om vinteren. Vi er nok ikke de personene som snakker aller mest, så det skal litt til å bli lei, sier Johannes med et smil.

Yngstemann er den som blir sett på som den med det største potensialet. I høst syklet han junior-VM for Norge i Australia, der han hadde delt kapteinsansvar.

TALENTFULL: Johannes Kulset hadde i fjor delt kapteinsansvar for Norge under junior-VM. 18-åringen sykler for utviklingslaget til Uno-X. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Til felles har de tre brødrene at de er best når det går oppover.

– De er stort sett klatrere hele gjengen. Johannes er kanskje litt mer eksplosiv. Han er i tillegg fortsatt såpass ung at han skal få bruke de neste årene på å finne sin vei. Men det er oppover det skal sykles for disse guttene, slår Kristian fast.

– Hvorfor passer det så godt for dem?

– Et par av dem er småbygd. Jeg vil faktisk si at de er uvanlig små for å være en norsk mann. Men det er samtidig det som viser seg å gå best oppover. Det handler om tyngdekraft. I tillegg har det naturligvis sammenheng med hvordan de trener. Om du trener mye hardt og langt, så blir du ofte god på det som handler om å sykle hardt og langt, svarer treneren.

TRENER: Kristian Kulset la opp som aktiv etter sesongen i fjor. Nå er han trener i Uno-X-systemet. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Ikke på grunn av pappa

Han avviser samtidig at det er etternavnet til guttene som har gjort at de har fått en ettertraktet plass i stallen til det norske sykkeleventyret.

– Nei, det er Kurt Asle Arvesen som har ansvaret for rytterne. Så vil det alltid være noen som kan tenke i de baner. Det må de gjerne gjøre. Men de har vist at de hører hjemme på dette laget. Johannes var en av Norges beste juniorer i fjor og Magnus var blant de beste klatrerne i U23-utgaven av Giro d´ Italia, sier eldstemann.

Han får støtte av lagets sportssjef.

– De er ikke her på grunn av pappaen. De er her fordi de har vist at de er gode nok sportslig. Dette er en gjeng brødre som har en glødende interesse for trening. Og som blir spennende å følge fremover, sier Arvesen.

GRUNNLEGGER: Pappa Vegar Kulset er administrerende direktør i Uno-X Mobility, som finansierer sykkelsatsingen. Foto: Nielsen, Thor

Det er uansett en kjensgjerning at det trolig ikke hadde vært noe norsk profflag i sykkel - som til sommeren skal delta i Tour de France - hvis det ikke hadde vært for en Kulset med fornavn Vegar. Som øverste leder for ett av forretningsområdene i Reitan-gruppen var han med å starte opp laget i 2016. Nå bruker Uno-X Mobility brorparten av sitt markedsføringsbudsjett til å finansiere den gigantiske satsingen på sykkel.

– Vi er selvsagt veldig takknemlig. Man tenker ikke så ofte over at pappa var med og starte laget, men mye av hans interesse handler nok om at vi sykler. Det er veldig kult at vi kan dele denne interessen og at vi gjør dette som en hel familie, sier Johannes.

I likhet med sønnene, så trives Vegar Kulset best utenfor rampelyset. Da han stilte opp i et sjeldent intervju med TV 2 i høst, var dette svaret han ga i forbindelse med denne tematikken:

– Da sier jeg det jeg alltid sier når noen spør om det er noen fra min adresse som sykler ritt: Jeg ønsker barna lykke til, sier "ha det gøy" og "kjør på". Så har ikke jeg noe mer med dette enn dét. Men jeg synes det er gøy at de har funnet noe artig å drive med.

AKTUELL: Magnus Kulset sykler denne uka Catalonia Rundt, som sendes på TV 2 Sport 2/Play. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Deler Tour de France-drøm

De fire guttene har også en yngre søster. Hun har imidlertid valgt en annen hobby.

– Jeg tror ikke hun kommer til å begynne å sykle. Hun har andre interesser. Det er sikkert like greit. Det kunne blitt for mye, selv for en sykkelinteressert familie, sier Magnus og smiler.

– Hva er det med Kulset-genet som passer så godt til sykkel?

– Det er hardt arbeid. Og at vi finner glede i å gjøre jobben, svarer 22-åringen - som denne uka sykler sitt første World Tour-ritt for Uno-X i Catalonia Rundt.

Det er lite sannsynlig for at vi får se noen av dem på det åtte mann store Tour de France-laget til Uno-X kommende sommer. Men de deler alle den samme drømmen.

– Jeg sa da jeg signerte for laget at drømmen er at en av rytterne i Uno-X skal vinne Tour de France. Det hadde vært magisk om det var en av oss som vant, men det viktigste er at en i laget klarer det. Det hadde vært vilt, sier Johannes og titter bort på brødrene.