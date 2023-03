Hyttet med neven mot konkurrent

Jack Haig (29) og lagkamerat Fred Wright (23) slapp med skrekken under tirsdagens lagtempo i Paris-Nice.

En uoppmerksom Israel-Premier Tech-rytter kom nesten i veien for to fra Bahrain Victorious like før målgang.

Jack Haig klarte å manøvrere unna situasjonen, men det var frustrasjon å spore hos både han og lagkamerat Wright. Sistnevnte hyttet frustrert med neven til rytteren fra Israel-Premier Tech.

– Det var en uheldig situasjon, som kan være vanskelig å unngå. Vi kom i mål samtidig, og det var ganske smalt. Heldigvis skjedde det ingenting, sier Jack Haig etter rittet til Tv2.dk.

SLAPP IKKE UNNA FALL I SOMMER: Jack Craig (29) har tidligere vært involvert i uheldige hendelser i sykkelritt. Her er han etter fall på den femte etappen i Tour de France, i 2022. Foto: MARCO BERTORELLO

Videre tror 29-åringen at hendelsen aldri hadde oppstått, dersom arrangøren ikke hadde endret planene til rittet. Det var kun tre minutter mellom hvert lag istedenfor fem. Grunnen til at langtidskjøringen ble minsket skal være en nasjonal streik i Frankrike, skriver avisen.

Haig hyller uansett innsastsen til sitt lag, og var fornøyd etter målgang.

– Totalt sett gikk rittet bra. Alle virket å ha gitt 100 prosent da de kom i mål, mener han.

Bahrain Victorius havnet på en niendeplass i tempoen, som var 47 sekunder bak vinnende Jumbo-Visma. På sistnevnte lag syklet norske Tobias Foss.

