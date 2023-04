Hylles av Hushovd: – Han kan lett kjempe om seier de neste ti årene

Se Paris-Roubaix på TV 2 Direkte og TV 2 Play fra klokken 11:00 førstkommende søndag

– Han er absolutt en potensiell vinner. Han har fysikken som skal til, og han har vist at han har noe å gjøre i de tøffe og harde rittene. Han kan lett kjempe om seier de neste ti årene.

Det er Thor Hushovds dom over Søren Wærenskjold.

Paris-Roubaix var det rittet Hushovd selv ønsket å vinne mer enn alle andre, men hvor krasj eller uhell alltid ødela. Ingen nordmann har noen gang fått løfte det berømte brosteintrofeet over hodet inne på André-Pétrieux-velodromen i Roubaix.

U23-TEMPOVERDENSMESTER: Søren Wærenskjold vant gull i VM i Australia høsten 2022. Foto: Rudi Jakobsen / TV 2

I U23-tempoverdensmester Wærenskjold, mener imidlertid Hushovd at Norge har en vinnerkandidat i årene som kommer.

– Han har vist seg frem både i spurter og klassikere, og Paris-Roubaix passer ham fint. Han er stor og sterk. Vi kommer til å se mer av ham i klassikerne i årene som kommer.

– Ikke uenig i det

Wærenskjold smiler lurt når han får høre at Hushovd mener seier kan være innen rekkevidde de neste årene.

– Ja, jeg skal ikke si meg uenig i det. Men jeg er ganske tung, så det er litt større sjanse for punkteringer for meg enn for andre. Men brostein passer meg veldig bra, så en gang i fremtiden kan det gå, sier han.

23-åringen beskriver egen form som «bra og stigende» i forkant av rittet, etter å ha stått over Flandern rundt forrige helg.

– Jeg har sagt at topp 15 er målet her. Fysisk skal jeg nok klare det, men det er mye i dette rittet som kan endre på ting, sier han, og referer til hvordan velt og punkteringer fort kan endevende selv de beste planer på brosteinen i Nord-Frankrike.

OPP OG FREM: Wærenskjold tok lagets første seier i år på etappe 3 av Saudi Tour i februar. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Roubaix er det største målet, og det er et langsiktig mål å være med helt inn i finalen i årene som kommer.

Hylles av Kristoff

På torsdagens rekognosering av løypa hadde en mann som Alexander Kristoff mer enn nok med å holde følge med den unge Uno-X-lagkameraten.

Kristoff, som selv har fire topp 20-plasseringer i rittet som gjerne kalles «Helvetet i Nord», likte det han så av mandalitten.

– Jeg tror dette er et perfekt ritt for ham. Det kan være vi får se ham på en av de øverste plassene i fremtiden. Han er skapt for dette terrenget: Stor, sterk og ruller godt over brosteinen. Det blir spennende å følge med ham fremover, sier 35-åringen.

Wærenskjold deltar bare for andre gang i seniorutgaven av rittet.

Han måtte stå av fjorårets ritt etter en velt, og i juniorutgaven i 2018 gjorde to velt sitt til at han måtte bryte. I 2017 lyktes det bedre, da han krysset mållinjen på velodromen som nummer 11 – et ritt som ble vunnet av ikke helt ukjente Thomas Pidcock (INEOS).

Uno-X-sportsdirektør Gino Van Oudenhove trekker frem både Wærenskjold, Kristoff, Erik Nordsæter Resell og Rasmus Fossum Tiller som gode kort på hånden før søndagens kraftprøve.

– Vi har mange gode ryttere som passer dette rittet bra. Om vi unngår for mange velt og uhell, kan vi gå ganske langt, sier belgieren.

