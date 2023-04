– Hvorfor skal jeg trekke deg i lønn når du begynner på det mest kostbare året i livet ditt?

Samme uke som den olympiske mesteren Elinor Barker skulle signere for Uno-X, fant hun ut at hun var gravid. Reaksjonen fra laget var overveldende.

– Nå kommer vi hjem fra trening til å se om Nico har tatt sine første steg eller om han har fått seg et nytt favorittleketøy. Det får alle her til å tenke på noe annet innimellom.

Elinor Barker prøver, med varierende hell, å holde den ett år gamle sønnen Nico stille og fornøyd under intervjuet vi gjør med henne i et landlig hus i Belgia mellom de største vårklassikerne.

28-åringen er europamester, verdensmester og olympisk mester på bane, og har nylig gjort comeback på landeveien etter å ha fått sitt første barn med Casper von Folsach, den tidligere syklisten som nå jobber for samme arbeidsgiver: Uno-X.

I en sport hvor ord som «mammaperm» og «foreldrepenger» er å regne som nyord, var det en spent Barker som høsten 2021 skulle signere for Uno-X.

NYTT PERSPEKTIV: Resultater er fortsatt viktig, men ikke lenger det viktigste i livet, forteller Barker. Foto: Magnus Krogsæter Aarre / TV 2

Full lønn, barnepass og bolig

– Jeg skulle signere kontrakten med laget samme uken som jeg fant ut at jeg var gravid. Og jeg følte ikke at jeg kunne signere kontrakten og ikke si noe før noen måneder senere. Jeg hadde behov for å være åpen om det og gi de muligheten til å hente en annen rytter, forteller hun i dag.

Responsen fra lagsjef Jens Haugland overrasket henne.

– Jeg fikk umiddelbart en to minutter lang talemelding fra Jens, hvor han knapt nevnte sykling. Han snakket bare om hvor begeistret han var på våre vegne og hvor flott det ville bli, sier hun, og fortsetter:

– Og han sa at kontrakten forblir nøyaktig den samme. Det beste jeg hadde håpet på var egentlig å kunne «utsette» kontrakten et år og signere for laget fra og med 2023-sesongen. Men han sa: «nei, kontrakten forblir den samme. Du skal være en del av laget og begynne å sykle igjen når du er klar».

Hun beskriver støtten fra øverste hold som «avgjørende».

HEKTISK HVERDAG: Barker får mindre søvn og restitusjon enn tidligere, men resultatene så langt i 2023 ser ikke ut til å ha tatt skade av det. Foto: Rudi Jakobsen / TV 2.

Ikke bare fikk hun full lønn gjennom hele sesongen; laget finansierer også barnepass og har lagt til rette for at den lille familien har kunnet bo komfortabelt i et hus i Belgia gjennom hele vårsesongen.

– Jens sa i praksis: «Hvorfor skulle jeg trekke deg i lønn når du er i ferd med å begynne på det mest kostbare året i livet ditt?». Den forståelsen var veldig viktig.

– Vi har mange historier som viser hvor sterkt mødre kan prestere

Barker har med EM-gull på bane og en 7. plass i Gent-Wevelgem allerede denne sesongen vist at hun er tilbake på et høyt nivå.

Nå legger laget til rette for at Barkers lagvenninne Joscelin Lowden får samme betingelser og oppfølging i sitt pågående svangerskap.

SYKKELSJEF I UNO-X: Jens Haugland. Foto: Wordup Projects

– Vi gjør det fordi vi mener at det kreves fleksible rammer for at mødre skal kunne leve i, og med, toppidretten. Det gjør oss bedre som team og det gjør at Elinor blir en bedre syklist, sier Haugland, og legger til:

– I Norge har vi mange historier som viser hvor sterkt mødre også kan prestere etter svangerskap.

Barker, som til daglig bor i Manchester, var klar over at Uno-X hadde rykte på seg for å være et av de mest moderne lagene i feltet, men ble likevel satt ut av hvor gode støtteordningene var og hvor lite press hun følte for å komme tilbake fort.

– For «vanlige» ansatte i Storbritannia er dette egentlig helt uhørt. Jeg kjenner ingen hjemme som har blitt behandlet på samme måte som jeg har. Og det var heller ikke noe press om å komme fort tilbake. Beskjeden var egentlig bare at jeg kunne komme tilbake når jeg var klar for det.

Mammatrend

På den midlertidige bopelen i Belgia oppholder også de andre lagvenninnene seg når det er ritt i nærheten.

For øyeblikket er foreldrene til Barker på besøk for å hjelpe til med barnepass, og de andre rytterne bidrar også.

– Det er alltid noen her som vil leke med ham, hjelpe til eller gi ham middag om jeg må ut en kjapp tur. Så det har vært veldig bra her. Men når vi er hjemme er det av og til utrolig vanskelig å presse inn alt. Det er ikke alltid babyer forholder seg til tidsskjema! Så det kan være vanskelig, men generelt har det vært en veldig, veldig fin opplevelse, sier hun.

DEKORERT UTØVER: Elinor Barker, nummer to fra venstre, tok OL-gull på bane i Rio de Janeiro i 2016. Foto: David Davies

Ektemannen, som også har OL-medalje å vise til fra sin aktive karriere på bane, kombinerer papparollen med å være trener på Uno-X.

– Det er en del av de mannlige syklistene i feltet som har barn, men det er ikke mange kvinner som har det. Det hører til sjeldenhetene. Jens sa noe sånt som: «Hvorfor skulle jeg behandle en kvinnelig rytter på laget forskjellig fra en kvinne som er ansatt i selskapet?». Det var resonnementet, og det er viktig, sier han.

Verdensmester og Paris-Roubaix-vinner Lizzie Deignan er det mest fremtredende eksempelet de siste årene på en kvinnelig syklist som har blitt gravid, fått barn og kommet tilbake på toppnivå.

Trippel verdensmester Ellen Van Dijk har planer om å gjøre det samme, og neste år vil Uno-X altså ha to mødre i stallen: Barker og Lowden.

– Støtteordninger som dette er veldig viktig for sykkelsporten. Før måtte mange i praksis legge opp når de bestemte seg for å stifte familie. Men støtten fra laget betydde at jeg hadde valgmuligheter og kunne fortsette karrieren, sier Barker.