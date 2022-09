Husker du festen på Fløyen? Nå skal den gjenskapes!

På femårsdagen for VM i Bergen avslører Tour of Norway-arrangøren at de har spektakulære planer om å kopiere det som kanskje huskes best fra mesterskapet i 2017.

VM i Bergen i 2017 ble en dundrende økonomiske fiasko, men vil for alltid stå igjen som en folkefest sykkelverden sjelden har sett maken til.

Mye av årsaken til det var bakketempoen gjennom folkehavet opp til Fløyen , som skapte unike TV-bilder og og var noe selv de største sykkelstjernene aldri hadde opplevd maken til.

– Takk, Norge, sa en ekstatisk Tom Domoulin etter festen, mens Edvald Boasson-Hagen fulgte opp:

– Jeg har ikke opplevd noe villere. Det tror jeg heller ikke utlendingene har gjort.

Nå vil arrangøren av Tour of Norway forsøke å gjenskape noe av dette i etapperittet som står på kalenderen i andre halvdel av mai neste år.

– Vi er veldig glade for å få dette på plass. Vi husker folkefesten opp Fløyen i Bergen og gleder oss til igjen å bringe noen av verdens beste syklister til byen mellom de syv fjell, sier Tour of Norway-general Roy Hegreberg til TV 2.

Dette skjer i tett samarbeid med Bergen kommune, som har omfavnet ideen.

– Tour of Norway var innom Bergen i år med et flott arrangement og et fantastisk felt av topp internasjonale ryttere. Til neste å satser vi på å toppe dette med både start og målgang i Bergen, og en gjenoppfrisking av VM-folkefesten opp Fløyen. For meg som næringsbyråd er det viktig å skape liv og røre i sentrum, mange aktiviteter og vise frem den attraktive byen vår. Et stjernespekket Tour of Norway kjemper seg opp Fløyen vil absolutt bidra til det, sier Per-Arne Larsen, byråd for finans, næring og eierskap.

Bakketempoen vil markere starten av Tour of Norway 2023. Bergen var også vertskap for åpningsetappen av årets ritt, da startet man på Bryggen og endte opp på Voss. Rittet ble vunnet sammenlagt av det belgiske stjerneskuddet Remco Evenepoel - som nå er på plass i Australia som en av favorittene til årets VM, som starter med tempo i Wollongong natt til søndag.

– Dette er strålende nyheter! Bergen har vist at de virkelig er i stand til å mobilisere når det kommer store idrettsarrangement med flotte rammer. Da Tour of Norway startet i Bergen i år, var det ikke all verdens med folk, men med mer spektakulære scener med Fløyen og tempo, tror jeg det blir uendelig mye bedre. Dette er også viktig for Tour of Norway som ritt. Jeg synes rittet tok et langt steg i riktig retning i fjor hva gjelder publikumsvennlighet og sportslig spenning, sier TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes.

Resten av ruta til neste års Tour of Norway er ikke klar ennå. 2022-utgaven var innom både Geilo, Gaustadtoppen og Kristiansand før den tradisjonen tro endte opp i Stavanger.

– Vi ønsker å vise frem flotte bilder fra Norge og kulissene her vil være med å gi Tour of Norway en fantastisk start. Nå ser vi frem til å jobbe med Bergen kommune om å ta ut størst mulig verdi, skape begeistring for befolking og tilreisende når Bergen igjen blir både start- og målsted for en etappe i Tour of Norway, sier Roy Hegreberg.