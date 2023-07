Hushovd tror Pogacar bløffer

Superduellen mellom Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar i Tour de France fortsetter med tirsdagens tempoetappe.

Det er knyttet spenning til om det blir et sykkelbytte ved foten av Côte de Domancy – fra tempo- til landeveissykkel.

– Vi kommer til å bytte sykkel. Vi tror at det er den beste måten å gjøre det på, sier UAE Team Emirates' sportsdirektør Andrej Hauptman til dansk TV 2.

Vingegaards sjef er hemmelighetsfull.

– Det er bestemt hva han skal gjøre, men jeg kan ikke fortelle det, sier Jumbo-Vismas sportsdirektør Frans Maassen til TV 2.

TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd tviler på sykkelbytte.

– Jeg tror ikke på det før det skjer. Vi traff Tom Dumoulin, som vant VM opp til Fløyen i Bergen i 2017. Det var en mye hardere avslutning og mye hardere bakke. Han hadde syklet gjennom løypen her, og han sa at han ikke hadde byttet, sier han i Tour de France-studio.

UAE versucht sich beim ITT-Recon mit einem Radwechsel, während Vingegaard und WvA oben jeweils mit Ihrer ITT-Maschine ankamen… #TdF2023 pic.twitter.com/RXBuUV3HUI — L‘éSéR (@cyclingsland) July 17, 2023

Pogacar skal ha blitt avbildet da han testet ut sykkelbytte.

– Det kan ha vært for å kaste blår i øynene på motstanderen, spekulerer tidligere toppsyklist Serge Pauwels til Sporza.

Vingegaard leder Tour de France med ti sekunder på Pogacar.

Uno-X' sportsdirektør Stig Kristiansen var varslet at det norske laget kommer til å bytte sykkel i bunnen av den siste bakken.

– Det blir mindre stress på beina om de går over på landeveissykkel i den siste bakken, som går seks kilometer opp til mål. Det er for å minimere sårheten for morgendagen, forklarer han til TV 2.



U23-tempoverdensmester Søren Wærenskjold, som var først ute av de norske rytterne, byttet til landeveissykkel.

– Jeg hadde nok gjort som Vingegaard (ikke hyttet). Nå bytter jeg for å få det mer komfortabelt, og jeg hadde ikke dårlig tid, men det er litt uvant å komme over på landeveissykkelen igjen. Det er ikke helt som i triatlon, men det er litt det samme. Det tar litt tid før man får beina tilbake, sier Wærenskjold til TV 2.

Pogacar-hjelper Mikkel Bjerg på UAE Team Emirates byttet sykkel.