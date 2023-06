Hushovd tror Cavendish mislykkes i rekordjakten

Lørdag starter Mark Cavendish sin 14. og siste Tour de France.

38-åringen er inne i sin siste sesong, og det er én ting det snakkes om før spurtstjernens siste dans: Kan han ta én etappeseier til og med det bli den mestvinnende i Tour de France-historien?

Selv har Cavendish de siste årene avfeid de fleste spørsmål om hvor viktig det vil være å ta rekorden. Den strategien fortsatte han med da han møtte pressen etter torsdagens lagpresentasjon.

– Hva tenker du om alt pratet om rekorden?

– Jeg er her for å vinne en etappe, med eller uten en rekord å kjempe for. Vi får se hva som skjer.

– Var etappeseieren din i Giro d'Italia i mai nyttig for å fjerne litt press fra skuldrene dine?

– Press fra hvem? Jeg legger alltid press på meg selv. Dette er Touren. Jeg tror jeg er ganske kvalifisert til å vurdere hvor mye som skal til for å vinne en etappe her. Så jeg må være ydmyk og vise rittet respekten det fortjener.

– Har gitt mitt liv til Touren

Rittet har gitt ham 34 etappeseirer.

Like mange som sykkelhistoriens ubestridte ener: Eddy Merckx.

– Det er fantastisk å være her. Rittet er alt for meg. Det har gitt meg livet jeg har i dag, et liv jeg bare kunne ha drømt om. Og jeg har gitt mitt liv til Touren. Det er min siste Tour, og jeg vil dra herfra med utrolig minner, forteller veteranen fra Isle of Man.

Thor Hushovd konkurrerte i mange år side om side med den tidvis temperamentsfulle spurteren.

Duoen var flere ganger uenige, for å si det diplomatisk, i hvordan den andre opptrådte i årene 2009-2010. Over ti år senere er det imidlertid ingen sure miner.

– Han er en stor stjerne. Han har vunnet så mye. Men det har vært mye greier med ham. Han er høyt og lavt. Jeg har jo, av og til, nesten hatet ham litt! Tidvis oppførte han seg ikke. Men han har vært en rytter som har skapt overskrifter, og han har blitt en enda større stjerne ved å være en karakter. Og det har han vært i alle år, sier TV 2s sykkelekspert.

– Hvor rangerer du ham på listen over tidenes beste spurtere?

– Han er nummer én. Han har vært så rendyrket i det han har drevet med. Med litt tungt hjerte må jeg sette ham øverst! sier Hushovd og ler.

Tror ikke på rekord

Cavendish står med smått utrolige 162 seire på CVen.

54 av disse har kommet i de tre Grand Tours, altså sykkelsporten tre store treukersritt: Giro d'Italia, Tour de France og Vuelta a España.

«Cav» tok intet mindre enn fire seire i 2021-utgaven av Touren, og har siden den gang plukket med seg seire fra Giroen både i fjor og i år.

Det ble imidlertid ingen Tour på veteran i fjor sommer, da daværende lagkamerat Fabio Jakobsen ble foretrukket fremfor briten.

Årets Tour byr på potensielt hele åtte muligheter for spurterne, men Hushovd tviler på at vi får se Cavendish reise armene i været igjen en siste gang.

– Tror du han tar rekorden?

– Jeg tror faktisk ikke det. Det jeg har sett av ham tyder på at han mangler litt. Han vant en etappe i Giro d’Italia, men han vant på erfaring. Jeg synes han har vært litt for treig. Så jeg tror Merckx og Cavendish begge har 34 etappeseire etter Touren.