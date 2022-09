Hushovd peker på én nasjon: – Kristoff er ikke favoritten

Thor Hushovd har moderat tro på at Alexander Kristoff også skal bli verdensmester i Australia. Han peker i stedet på to menn fra samme land.

Se herrenes fellesstart i sykkel-VM i Australia på TV 2 Direkte og TV 2 Play 02:00-09:30 søndag morgen.

– Det er jo litt rart at jeg vant i Australia, og så har vi nå fått to nye gull der nede. Kanskje det er noe spesielt med Norge og Australia. Og kanskje skjer det noe spesielt igjen natt til søndag.

Hushovd møter TV 2 hjemme i Monaco, men tankene og samtalen går raskt til stedet på andre siden av kloden.

Hushovd vant VM-gull for tolv år siden i nettopp Australia, og Norge har allerede tatt to gull «Down Under» med Tobias Foss og Søren Wærenskjold i årets verdensmesterskap.

ØYEBLIKKET: Thor Hushovds VM-gull i Geelong 3.oktober 2010 står igjen som kanskje det største norske sykkeløyeblikket noensinne. Foto: REUTERS/Brandon Malone.

De lærde strides imidlertid om hvor godt fellesstartløypa passer den norske spydspissen på herrenes fellesstart, Alexander Kristoff, og sjansene hans for å endelig ta det etterlengtede VM-gullet han har jaktet på i snart ti år.

Norges lag, herrer senior Alexander Kristoff (35)

Sven Erik Bystrøm (30)

Andreas Leknessund (23)

Tobias Foss (25)

Rasmus Fossum Tiller (26)

Anders Skaarseth (27)

– Norge har hatt et fantastisk bra VM. Over all forventning. Det hjelper alltid på. Da kan man gå inn i rittet med høy selvtillit og lave skuldre. Kristoff er ikke favoritten, men man skal samtidig aldri avskrive ham. Han har med seg et ungt og spennende lag som kan få til mye, sier Hushovd.

Favorittene: Pogacar, Alaphilippe og... Belgia

Det er god grunn til at Kristoff aldri skal avskrives i et VM:

Fem topp 10-plasseringer på syv deltakelser sørger for det.

Kristoffs resultater i VM 2010: 69.plass

2014: 8.plass

2015: 4.plass

2016: 7.plass

2017: 2.plass

2019: 7.plass

2021: 21.plass

266,9 kilometer og i overkant av 4000 høydemeter er utfordringen Kristoff står ovenfor, og hovedpersonen oppsummerte mulighetene sine på følgende måte etter å ha testet deler av løypa tidligere denne uken:

– Dette var ganske som forventet, så troen er verken svekket eller styrket. Jeg tror det kan gå, men det er nok helt på grensa.

Hushovd vil nødig avskrive Kristoff, men lister ham ikke opp som en av de største favorittene.

– Det er mange gode ryttere med. Det er det hvert år. Men det er én nasjon som kanskje skiller seg ut. Det er Belgia. De har Wout van Aert og Remco Evenepoel, som nylig vant Vuelta a España. Så de skiller seg ut. Og så har du Tadej Pogacar, som har begynt å vise høstform. Løypa er såpass hard at han kan lykkes. Alaphilippe har vunnet to ganger, men ingen vet helt hvilken form han er i. Så det er mange gode navn det norske laget skal slå, men alt er mulig, sier verdensmesteren fra 2010.

– Null stress for Kristoff

I tillegg til navnene Hushovd lister opp, vil mange eksperter også trekke frem ryttere som Mathieu Van der Poel (Nederland), Biniam Girmay (Eritrea), Michael Matthews (Australia), Magnus Cort (Danmark), Christophe Laporte (Frankrike) og Ethan Hayter (Storbritannia). For å nevne noen.

SÅ NÆRME: Noen få centimeter skilte Alexander Kristoff fra å ta VM-gull på hjemmebane i Bergen i 2017. Peter Sagan stakk av med gullet for tredje året på rad. Foto: Cornelius Poppe / NTB.

Hushovd har liten eller ingen tro på at en «outsider» plutselig stikker av med regnbuetrøya.

– Tobias Foss vant tempo-gull på veldig overraskende vis, men en fellesstart på cirka 270 kilometer med så mange høydemeter … det er sjelden man ser store overraskelser der. Det er så fysisk og mentalt tøft at det automatisk skiller de beste fra de nest beste. Men man har jo sett det skje, så alt er mulig. Men setter man opp de ti største favorittene, så tror jeg en av dem vinner årets VM, mener Hushovd.

Norske VM-medaljer gjennom historien 1979: Bronse, lagtempo herrer, elite 1983: Bronse, lagtempo herrer, elite 1991: Bronse, lagtempo herrer, elite 1994: Gull, Monica Valen, fellesstart senior 1997: Gull, Kurt Asle Arvesen, fellesstart U23 1998: Gull, Thor Hushovd, tempo U23 2004: Bronse, Anita Valen, fellesstart senior 2010: Gull, Thor Hushovd, fellesstart elite 2012: Gull, Oskar Svendsen, tempo junior 2012: Sølv, Eline Gleditsch Brustad, fellesstart junior 2012: Sølv, Edvald Boasson Hagen, fellesstart elite 2013: Bronse, Sondre Holst Enger, fellesstart U23 2014: Gull, Sven Erik Bystrøm, fellesstart U23 2014: Bronse, Kristoffer Skjerping, fellesstart U23 2016: Gull, Kristoffer Halvorsen, fellesstart U23 2016: Bronse, Susanne Andersen, fellesstart junior 2017: Sølv, Alexander Kristoff, fellesstart elite 2021: Gull, Per Strand Hagenes, fellesstart junior 2022: Gull, Tobias Foss, tempo elite 2022: Gull, Søren Wærensjold, tempo U23 2022: Bronse, Søren Wærenskjold, fellesstart U23

Om Hushovd er litt lunken til Kristoffs muligheter, er troen større internt i den norske troppen.

Søren Wærenskjold, som fulgte opp tempogullet i U23-klassen med bronse på fellesstarten fredag, blir ikke overrasket om Kristoff lykkes.

– Om det blir et litt halvhardt løp hele veien, slik det ble for oss, så tror jeg det er null stress for ham å henge med over bakken. Man vet jo aldri hvordan det blir kjørt, men hos oss ble det ikke kjørt knallhardt hele veien, sier han, og poengterer:

– Jeg skal ikke være noen spåmann, men jeg tror han skal ha gode muligheter.

