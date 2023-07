Hushovd advarer: – Da kan det smelle fort

Se Tour de France på TV 2 Direkte og TV 2 Play nå!

– Det er en pangstart, sier Thor Hushovd om Uno-X' Tour de France-debut i Baskerland på lørdagens åpningsetappe.



Da hadde Uno-X-dansken Jonas Gregaard nettopp vunnet den første bakkespurten etter å ha kommet med i det avgjørende bruddet.

– Det kan ikke begynne bedre for Uno-X, kommenterte Hushovd.



Uno-X-syklisten stikker fra bruddet

TV 2s sykkelekspert lar seg forbause over det norske laget.

– De konkurrerte mot de samme i Critérium du Dauphiné for noen få uker siden. Det er litt av det samme, men samtidig er alt rundt mye, mye større. Tour de France er spesielt, sier Hushovd.

– Jeg er overrasket over den roen, selvtilliten og tryggheten alle rytterne viser. Det har de helt grunn til, fortsetter Hushovd.



HISTORISK: Uno-X er det første norske laget til å sykle Tour de France. Laget har med seg veteranen Alexander Kristoff. Her fra torsdagens lagpresentasjon i Bilbao. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Samtidig kommer 2010-verdensmesteren med en advarsel.

– De må aldri glemme seg og miste fokus. Hvis de gjør det, kan det smelle fort, sier Hushovd på TV 2s Tour de France-sending.

– De må ikke bli defensive, sier han.



Gregaard ble for øvrig nummer tre i den den andre bakkespurten. Dermed tok han ikke flere klatrepoeng på den muligheten.



EKSTASTISK: Uno-X-sjef Jens Haugland. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Vi er her for å angripe

Uno-X-sjef Jens Haugland lover at laget skal gi gass i Tour de France.

– Vi er her for å lage sykkelritt. Vi er ikke her for å forsvare noe. Vi er her for å angripe hver eneste dag, sier Haugland til TV 2.

På åpningsetappen med start og målgang i Bilbao har Tobias Halland Johannessen satt seg et ambisiøst mål om seier og gul trøye.

– Er det russebussen?

– Tobias er i stand til å være der oppe. Så får vi se hvor bra det blir. Vi trenger ikke å fly rundt alene i timevis, så det skal gi mening å være der (i brudd), sier Haugland.

Sportsdirektør Gabriel Rasch, som tidligere har ledet Ineos Grenadiers i Touren, nyter å være en del av Uno-X.

– Det er mye mer gøy og mye mer glede. For støtteapparat og ryttere er det mye mer inspirerende, sier «Gabba» til TV 2.

– Etappeseier er kjempesuksess

Uno-X har et mål om etappeseier i Tour de France-debuten.

– Hvis det skal være godkjent for Uno-X, tenker jeg at de må skape underholdning og vise at de har noe å gjøre her: Gå i brudd, være med å kjempe, ha noen gode plasseringer og være i interessante finaler, sier TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes.

Drivenes mener en etappeseier vil være en kjempesuksess.



– Det er en triumf. Det ville vært kjempestort, sier Drivenes.

– Hvis de ikke klarer å sette sitt preg på det, blir hengende bak, ikke klarer å være med på de tøffe etappene og mislykkes i spurtopptrekkene … Da er det litt «blæh», sier Drivenes.