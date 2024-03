Hoderystende til tabbe etter favorittseier i Flandern: – Hodeløst

OUDENAARDE (TV 2): Mads Pedersen slaktes for å ha gitt «gavepakke» til Mathieu van der Poel i Flandern rundt.

Mathieu van der Poel slo knockout på konkurrentene i søndagens Flandern rundt og vant den belgiske klassikeren for tredje gang i karrieren.

Der nederlandske stjernen var anonym i begynnelsen av rittet, spilte Mads Pedersen en hovedrolle. Dansken kom seg løs med 86 kilometer igjen til mål sammen med Mathieu van der Poels lagkamerat Gianni Vermeersch.

MISLYKKET ANGREP: Mads Pedersen. Foto: David Pintens / Belga / AFP / NTB

Om lag tre mil senere var angrepet over for Mads Pedersen.

– Det er litt hodeløs kjøring. All ære for å sette fyr på rittet, men med tanke på å få et godt resultat har han rett og slett kjørt uklokt, kommenterte TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes.

Thor Hushovd, lagsjef i Uno-X, forsto ingenting av danskens trekk.

– Når Mads Pedersen gjorde et så dumt trekk og tømte seg fullstendig for å ligge 20-25 sekunder foran feltet, var det en gavepakke. Den tok van der Poel, sier Hushovd på TV 2s sending.

Mathieu van der Poel vant Flandern rundt i både 2020 og 2022.

– Sesongen er allerede en suksess nå. Å vinne Flandern rundt i VM-trøyen er en drøm som går i oppfyllelse. Jeg trenger litt tid for å fordøye det, sier Mathieu van der Poel i seiersintervjuet.

Det avgjørende øyeblikket kom i Koppenberg, der Mathieu van der Poel distanserte konkurrentene. De fleste, inkludert de norske håpene Rasmus Fossum Tiller og Jonas Abrahamsen, måtte gå av sykkel i stigningen.

Med drøyt fire mil igjen til mål viste van der Poel sin klasse. Den nederlandske superstjernen holdt unna og vant Flandern rundt 2024.

Luca Mozzato tok en overraskende andreplass da han vant spurten i gruppe to. Michael Matthews ble nummer tre.



Rasmus Fossum Tiller ble beste nordmann. Plasseringen er foreløpig ikke klar.

– Det var hektisk og ekstremt hardt. Det er ikke fote man ser at vi går opp Koppenberg. Det var så glatt. Jeg ga det jeg hadde, men det var veldig hardt, sier Tiller til TV 2.