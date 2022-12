Hevder sjåføren stoppet, så og flyktet etter dødsulykken

Lastebilsjåføren som er mistenkt for å ha kjørt på og drept Davide Rebllin (51) har også tidligere rømt fra et ulykkessted.

Lastebilsjåføren som er mistenkt for å ha kjørt på og drept den tidligere sykkelstjernen Davide Rebellin (51) før han stakk av fra åstedet er identifisert og sporet opp i Tyskland etter samarbeid mellom politiet i Italia, Tyskland, Østerrike og Slovenia.

Den 62 år gamle tyske sjåføren kan vente seg en tiltale for bildrap i Italia, men er ikke arrestert ettersom lovbruddet ikke dekkes av den tyske straffeloven.

51 år gamle Rebellin ble drept momentant da han ble påkjørt under en sykkeltur i Montebello Vicentino ondag.

Sporet opp takket være vitner

Ifølge Il Gazzettino skal lastebilsjåføren ha vært fullstendig klar over at han hadde kjørt på Rebellin før han flyktet fra åstedet.

Vitner skal ha sett ham gå ut av lastebilen og nærmet seg avdøde Rebellin før han kjørte sin vei.

Sjåføren skal ha blitt sporet opp takket være bilder tatt av vitner som ankom stedet og overvåkningsbilder fra parkeringsplassen til en restaurant i nærheten av rundkjøringen der Rebellin ble drept.

Den mistenkte sjåføren, som jobber for et fraktselskap basert i Nord-Tyskland, skal ha vært i Verona for å hente en last onsdag. Etter å ha stukket fra åstedet skal han ha levert lasten i Berlin, før han returnerte til hjemstedet.

– Ingen skal dø på denne måten

Før den mistenkte ble sporet opp, kom Rebellins familie med en bønn om at han skulle melde seg.

– Familien kan akseptere en menneskelig feil, men vi klarer ikke tanken på å forlate åstedet. Davide var en ekspert. Vi kan ikke tenke oss at det var hans feil, sier Rebellins bror Carlo til Il Corriere delle Sera.

– Om der viser seg at han virkelig stakk av etter å ha drept sønnen min, håper jeg rettferdigheten vil gå sin gang. Ingen skal dø på denne måten, sier moren Brigida Gattere.

Italienske medier melder også at sjåføren har begått alvorlige lovbrudd på italienske veier tidligere. I 2001 skal han ha erklært seg skyldig etter å ha kjørt på noen og stukket fra åstedet, men den gang var det ikke et fatalt utfall av ulykken. Dommen skal ha blitt satt til side på grunn av en foreldelsesfrist.

I 2014 ble den samme sjåføren tatt i fyllekjøring i Chieti.

Sykkelverden er i sorg etter den tragiske dødsulykken. Kondolansene har strømmet inn etter 51-åringens tragiske borgang.