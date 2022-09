Hemmelig redningsaksjon for å berge norsk sykkelsatsing

I all hemmelighet har det de siste ukene vært jobbet for at den norske talentfabrikken Team Coop likevel ikke skal legges ned.

Da André Drege syklet inn til seier i Gylne Gutuer sist søndag, var det en dag med med blandede følelser. Dette løpet markerte nemlig slutten for det tradisjonsrike kontinentallaget.

Økte kostnader og manglende finansiering medførte at det ikke var grunnlag til videre satsing.

Sykkel-Norge sto dermed ribbet tilbake. Fra fem kontinentallag i 2017 til å stå igjen med kun storsatsingen til Uno-X blir betegnet som en krise for fremtiden til den oppvoksende generasjon syklister.

– Det er en nedtur for norsk sykkel at det ikke er igjen flere kontinentallag enn vårt eget utviklingslag, var dommen fra sykkelsjef i Uno-X Mobility, Jens Haugland.

Hektisk aktivitet i kulissene

Men nå kan TV 2 avsløre at det i kulissene har vært jobbet hardt for å redde stumpene. Miljøet rundt arrangøren av Tour of Norway i Stavanger ville ikke sitte stille og se på det som var i ferd med å skje, og har sondert markedet for potensielle sponsorer til en ny satsing. Nå skal dette arbeidet ha båret frukter.

Roy Hegreberg forteller nå at de skal ha fått positive signaler for at det kan komme penger inn som kan sørge for at Team Coop vil bestå.

– Vi håper å ha noe klart i løpet av kort tid og at det skal være grunnlag for å drive videre. Dette er svært viktig for norsk sykkelsport og at talentene får dette utviklingstrinnet, sier Tour of Norway-generalen - som selv syklet for dette laget da han var aktiv.

Coop kom inn som en sponsor i 2015, men laget skriver seg tilbake til 2004 - da under navnet Sparebanken Vest.

– Dette laget er egentlig nedlagt nå. Vi har satt oss i førersetet og jobbet for å se om det kunne være mulig å fortsette. Ingenting er bekreftet ennå, men vi har fått positive signaler fra en sponsor - i tillegg til at Coop har signalisert at de også ønsker å være med videre, sier Hegreberg.

Million-satsing

Dette mener TV 2s sykkelekspert, Magnus Drivenes, er en gladmelding til norsk sykkelsport.

– Det som er viktig er at de beste norske juniorene og klubbrytterne trenger et tilbud hvor de kan sykle konkurranser i utlandet. Uten Team Coop er det bare Uno-X-systemet som gir rytterne den muligheten. Men dette nåløyet er trangt. Team Coop har vist hvor viktige de er, med tanke på at de har utviklet proffer i mer voksen alder. Hvis dette hadde blitt lagt ned, så måtte de beste norske rytterne sett til utlandet for å fortsette sine karrierer og ta det neste steget. All erfaring viser at det ikke er det enkleste, sier Drivenes.

Til nå har de lokale ildsjelene Njål Østerhus og Erik Johan Sæbø - sammen med Alexander Kristoff - stått som eiere av laget.

– Dette laget har drevet på et minimum over flere år, men likevel fått til mye. Men dette er ikke bærekraftig over tid. Derfor har vi vært avhengig av å få inn flere aktører som kan dele på utgiftene. Utgiftene til å drive et kontinental-lag har skutt i været de siste årene. Det koster med utstyr, klær, reiser, stipend til rytterne og lønn til de som jobber med dette i det daglige, sier Hegreberg.

Per i dag er stallen på 12 ryttere fristilt, og ingen skal foreløpig være kontaktet i forhold til videre satsing.

– Vi er veldig trygge på at vi skal få til noe, men det er fortsatt en del detaljer som skal på plass. Da begynner jobben med å kontakte ryttere. Det er veldig mange spennende syklister som fortsatt er tilgjengelige, og vi mener at dette vil være et alternativ som er svært viktig og spennende for norske ryttere, sier Hegreberg.