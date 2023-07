Se 6. etappe av kvinnenes Tour de France på TV 2 Direkte og TV 2 Play fredag fra klokken 15.00!

Ricarda Bauernfeind stakk avgårde alene i brudd og vant torsdagens etappe. Marlen Reusser og Liane Lippert ble nummer to og tre.

– Jeg kan ikke tro det, det er utrolig, sier Bauernfeind til arrangøren.

Uno-Xs Anouska Koster mistet klatretrøyen på etappen. Den innehar Yara Kastelijn nå.

Team Coop - Hitec Products har vært offensive før hver etappe, men har foreløpig ikke lyktes med å markere seg i Touren.

– Helt forferdelig hard. Vi skulle komme oss i brudd, men jeg bare drepte meg selv fra kilometer null, sier Sigrid Haugset om etappen.



Slik var stemningen også før dagens ritt.

– Så langt har det ikke gått bra. Det har gått helt, unnskyld språket, dritt, sier Stine Dale som nok bak kamera har vært enda drøyere i valg av ord:

– Jeg tror jeg skal unngå språkbruket på TV, for det vil jeg ikke stå for, sier Dale.

Hun forteller at fire etapper i Tour de France har satt sine spor.

– For min del har jeg slitt med å få i meg nok næring. Det har vært vanskelig å få kroppen til å tåle mengden dritt man har vært gjennom så langt, sier rytteren.

VIL SLÅ TILBAKE: Team Coop - Hitec Products Stine Dale. Foto: Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– Forventet mer

Hun og resten av laget møter TV 2 iført seilerhatt, i håp om at dagens etappe skal gi mer vind i seilene.

– Vi har ikke fått vist oss frem så mye. Det er ganske høyt nivå, det merker man. Alle er på og det må vi være veldig i dag, sier Sigrid Haugset.

Også TV 2s eksperter hadde håpet på å se det norske laget mer i brudd.

– Det er mange unge jenter som ikke har masse erfaring. De klarer ikke lese ordentlig når bruddet går. Jeg hadde håpet at de skulle være enda mer offensive og helt ærlig hadde jeg forventet enda mer av Jenny Rissveds.

Det sier TV 2s sykkelekspert Thea Thorsen. Nevnte Rissveds har brutt Tour de France, etter å ha slitt med å restituere og være klar til etappene.

– Det viser at nivået er skyhøyt og at Jenny kanskje har blitt overrasket over hvor hardt det er på aller høyeste nivået. Vi har nesten ikke sett noe til henne, sier TV 2s sykkelekspert Emma Johansson.



SLITT: Svenske Jenny Rissveds måtte bryte Tour de France. Foto: JFK

Sjefen ikke fornøyd

Lagets manager, Karl Lima, forteller at de var «sure» for at de ikke kom seg i brudd onsdag.

– Hvorfor får dere ikke det til?

– Det er et godt spørsmål. Jentene sa de prøvde, men jeg skal ikke si jeg så det. De påsto at de prøvde, men klarte det ikke. Vi har snakket om det, de må ville det mer, sier Lima.



Team Coop - Hitec Products kom inn i Touren som invitasjonslag. Lima synes foreløpig ikke de har vist nok til å få samme mulighet neste år.

– Vi har vært litt for passive og ikke lyktes med å komme i brudd og sånn. Jeg kan godt si at vi må vise mer de siste dagene for å vise at vi fortjener plassen.

MOTIVERT: Stine Dale varsler bedring. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Stine Dale og Sigrid Haugset håpte på en positiv etappe torsdag.

– Jeg føler meg bedre i dag enn jeg har gjort de to siste dagene, sier Dale.



– Vi har ikke gjort det så bra, så det skal ikke så mye til å gjøre det bedre, ler Haugset.