– Har noe å bevise

Thor Hushovd innrømmer at han måtte i tenkeboksen før han signerte Odd Christian Eiking - som to måneder ut i sykkelsesongen var arbeidsledig.

– Han har bevist at han er en av de beste rytterne i Norge. Nå håper vi han vil blomstre i Uno-X-trøya og komme tilbake til sitt gamle nivå, sier Thor Hushovd til TV 2.



Etter at Landevei onsdag erfarte at Eiking var på vei til det norske profflaget på en ettårskontrakt, bekrefter Uno-X avtalen dagen etter.

– Det kan ikke ha vært OK for ham å stå uten kontrakt i en alder av 29 år. Jeg vil tro det har vært en tankevekker, sier Eikings nye sjef.

FØRSTE SIGNERING: Thor Hushovd ble nylig øverste leder for det norske profflaget Uno-X Mobility. Med signeringen av Odd Christian Eiking er stallen full for 2024. Foto: Torstein Wold / TV 2

Trenger en ny start

Etter å ha kjørt inn toppresultat i Klasika San Sebastian og båret den røde ledertrøya i Vuelta a España, har karrieren til den klatresterke rytteren helt stoppet opp etter overgangen til EF for to år siden.

– Jeg vil ikke si at jeg var uheldig med laget og lagledelsen, for mye står sikkert på meg også. Men jeg fant liksom aldri helt rytmen i EF, sa Eiking i et intervju med TV 2 i forrige uke.

Da var fremtiden uviss etter at kontrakten med rosatrøyene utløp ved nyttår. På spørsmål om Uno-X var i tvil om de skulle hente ham, svarer Hushovd dette:

– Vi måtte gjøre litt undersøkelser. Men gutten har trent godt og dataene viser at han har gode verdier.

– Hvorfor landet dere på å gi ham «bare» en ettårskontrakt?

– Han fortjener å få fortsette karrieren, samtidig som han må levere. Han fikk ikke de betingelsene han sikkert hadde sett for seg, og han har nå noe å bevise overfor seg selv, laget og omgivelsene, svarer Hushovd.

FIRE GRAND TOURS: Odd Christian Eiking har syklet Vuelta a España tre ganger og har deltatt en gang i Tour de France. Foto: Jorge Guerrero

– Tar en sjanse

29-åringen fra Askøy kan komme til å få en snarlig debut for Uno-X - som allerede er godt igang med sesongen. TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes er spent på å se hva han kan få til for de rød-gule, som nå har fylt opp stallen for 2024.

– Det er først og fremst veldig spennende. Uno-X er i en posisjon der de trenger poeng, og i flere av rittene laget kjører har vi sett at han er i stand til å kjøre inn resultater. De tar riktignok en sjanse. Det har vært noen år med ujevne prestasjoner, men Eiking på sitt beste er utvilsomt en forsterkning.