Hannah (32) står bak dietten til både Uno-X og Haaland

Mens rytterne til Uno-X gjør sine siste forberedelser utenfor lagbussen, bærer Hannah Mayho (32) flasker og matbokser til følgebilen.

13 år etter at hun selv måtte gi opp sykkelkarrieren, er hun en del av sirkuset i Tour de France.

Som ernæringsfysiolog, er det hennes ansvar at de syv kvinnene på laget til Uno-X får i seg nok og riktig mat i løpet av en lang dag på sykkelen.

– Det er en fornøyelse å være tilbake i sykkelsporten og jobbe med Uno-X, sier Mayho.

Stort talent

En gang var hun regnet for å være et av Storbritannias største sykkeltalenter. Som junior ble hun først britisk mester, så europamester på bane.

Men før hun rakk å ta neste steg, på landeveien som senior, havnet hun i en alvorlig ulykke.

Under en treningstur i Belgia ble hun og fire lagvenninner påkjørt av en bil. Krasjen gikk verst utover Mayho.

– Jeg brakk lårbeinet og håndleddet, sier briten.

Selv om hun forsøkte å komme tilbake for fullt, var påkjørselen i 2010 starten på slutten. Mayho begynte å studere i stedet.

Nøye planlagte måltid

Og nå, som ferdigutdannet ernæringsfysiolog, spiller hun en viktig rolle for flere av Norges beste idrettsutøvere.

I Uno-X sørger hun for at kvinnene spiser riktig.

TOUR DE FRANCE LAGET: Fra v.: Maria Giulia Confalonieri, Anouska Koster, Wilma Olausson, Susanne Andersen, Mie Bjørndal Ottestad, Marte Berg Edseth og Hannah Ludwig. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– Det er en veldig sterk link mellom ernæring og prestasjon i sykling. Det er fascinerende å se på tallene fra etappene, som understreker hvor mye energi jentene trenger for å opprettholde nivået sitt, sier Mayho.

Under Tour de France er alle måltidene nøye planlagt. På morgenen spiser de først frokost på hotellet, så et nytt måltid som har lite fiber og mange karbohydrater, slik at det gir mye energi og enkelt kan fordøyes.

Underveis på etappen fyller rytterne på med sportsdrikke og diverse barer, mens et enkelt måltid, forberedt av bussjåføren, står klart til dem i bussen når de kommer i mål.

Tilbake på hotellet har laget en egen «food truck», der en kokk tilbereder kveldens middag.

MÅ SPISE MYE: Susanne Andersen er avhengig av mange karbohydrater for å prestere. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– På trening og under ritt er karbohydrater syklistenes bensin, så hvis de ikke har nok, risikerer de å gå tom for energi. Derfor må de få i seg så mange karbohydrater som mulig. Så vi må være kreative med menyen, sier Mayho.

Gått gradene i City

Men selv om hennes egen idrettslige bakgrunn er som syklist, jobber 32-åringen fra Cullingworth også med stjerner i en helt annen idrett.

Hennes første jobb som utdannet ernæringsfysiolog, var nemlig i akademiet til Manchester City, der hun jobbet tett med en type som Cole Palmer.

– Det er veldig forskjellige jobber, fordi idrettene er veldig forskjellige, sier Mayho, som raskt har steget i gradene i City.

Nå jobber hun nemlig også som ernæringsfysiolog for Erling Braut Haaland og resten av A-laget. En jobb hun har parallelt med arbeidet i Uno-X.

STOR MANN: Erling Braut Haaland har en ganske annen fysikk enn de kvinnelige syklistene til Uno-X. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Prinsippene er de samme, i bunn og grunn, det handler om å få i seg karbohydrater før trening og kamp, som for syklister, men mengdene er ganske forskjellige, sier Mayho.

Dessuten er fotball en forholdsvis kontrollert idrett. Det er ikke brostein eller fjell midt på banen, omgangene er alltid like lange og pausen til samme tid. Behovet for ernæring underveis er ikke like stort.

– Men det er noen likheter. Før en fotballkamp spiser også fotballspillerne et lett fordøyelig måltid, som inneholder mange karbohydrater. Og de spiser omtrent til samme tidspunkt, sier Mayho, som også følger nøye med på utøvernes matinntak mellom konkurransene.

JOBBER MED DE STØRSTE: Hannah Mayho gjør en viktig jobb både for Uno-X og verdens beste fotballag. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– Men størrelsen på utøverne er jo svært forskjellige. Vi måler næringen i måltidene etter gram per kilo, og Uno-X-rytterne har en helt annen vekt enn Haaland.

Høyt verdsatt

I Uno-X setter de stor pris på jobben den tidligere toppsyklisten gjør.

– Det er svært viktig at rytterne har nok energi og holder seg friske under et langt etapperitt, sier sportsdirektør Alexandra Greenfield, som berømmer ernæringsfysiologen for arbeidet hun gjør sammen med lagets kokk.

I KLATRETRØYEN: Uno-X-rytter Anouska Koster fikk æren av å bære klatretrøyen i Tour de France for en dag. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– Hannah planlegger ernæringen slik at rytterne vet nøyaktig når de skal spise, hva de skal spise og hvor mange karbohydrater de skal ha, sier hun.

Selv er Mayho takknemlig for fortsatt å få være en del av idretten hun en gang satset på.

– Jeg liker å jobbe med motiverte mennesker, som idrettsutøvere er. Jobben jeg gjør er bare en veldig liten del av deres prestasjoner, men jeg liker å kunne hjelpe, sier 32-åringen.

– At jeg har hatt en kort idrettskarriere selv, er til stor hjelp. Jeg har jo gjort mange ernæringstabber selv. Jeg har fylt på for mye, fylt på for lite, og blitt dårlig rett før løp. Jeg skjønner hva det går i.

