– Han kjenner ikke smerten til andre

– Hvis Uno-X klarer å samkjøre dette, lukter det svidd.

Det sier TV 2s sykkelekspert Dag Otto Lauritzen etter onsdagens Tour de France-etappe, som endte i en massespurt. Alexander Kristoff ble nummer seks etter et forrykende opptrekk av Søren Wærenskjold.

I TV 2-intervju like etter målgang i Moulins snakket Kristoff og Wærenskjold at spurten ble for lang for den norske 36-åringen.

– Hvis de klarer å samkjøre og time dette, kunne Søren spart en god del krefter på slutten og hatt enda mer igjen. Dette er drilling på høyt nivå, sier Dag Otto Lauritzen i TV 2s Tour de France-studio.

Lauritzen mener Jonas Abrahamsen burde sittet med Kristoff og Wærenskjold lengre enn han gjorde.

– Må være mer smooth

Da Jonas Abrahamsen gikk til med drøyt to kilometer igjen til mål, var det ingen fra Uno-X som klarte å følge hjulet til «Grenlandsplogen».

FULGTE IKKE: Da Jonas Abrahamsen var i front av Tour de France-feltet, satt lagkameratene Søren Wærenskjold og Alexander Kristoff et stykke bak. Foto: TV 2 Direkte / TV 2 Play

– «Abra» er alltid sterk, men han klemmer kanskje litt for mye til, sier Søren Wærenskjold til TV 2.

– Det blir en sprut før spurten når han kjører «all out». Vi må prøve å være mer progressive og komme med mer moment enn kraft. Han er så sterk og kjenner ikke smerten til andre, smiler Kristoff til TV 2.

– Han må være mer «smooth», for nå mister vi ham når han kjører veldig hardt, legger Kristoff til TV 2.

Uno-X-rytterne i diskusjoner etter Kristoffs sjetteplass

I den TV 2-sendte diskusjonen med Wærenskjold og Kristoff ved lagbussen forklarte Abrahamsen blant annet at han valgte å ta en luke og sette stor fart fremover i frykt for å sperre for lagkameratene.

«Følg hjulet mitt»

Abrahamsen sier til TV 2 at Uno-X måtte gamble litt i det han beskriver som en «sinnssykt kaotisk» avslutning med glatt veibane.

– Jeg så Søren og Alex der på slutten med cirka tre kilometer igjen. Jeg sa: «Følg hjulet mitt», for jeg hadde bra trøkk der. Jeg vet ikke helt hva som skjedde, men jeg tror de kom i bra posisjon på slutten der. Vi skal være fornøyd med sjetteplass her, sier Abrahamsen.

27-åringen forklarer at det var planen å være først på to kilometer.

OPPSUMMERING: Alexander Kristoff (t.v.) og Jonas Abrahamsen i samtaler etter den ellevte etappen i Tour de France. Foto: Andreas Molland / TV 2

– Abrahamsen er ivrig, men de er ikke helt samkjørte. Abrahamsen gikk litt for tidlig, og det er litt synd, for de hadde hatt bruk for ham. Det kunne spart krefter for Søren, så han hadde holdt lengre inn på oppløpet. Det så bare helt urolig bra ut. Kristoff er ærlig om at han mangler det siste lille. Det ble nok en hyggelig plassering, sier TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad.

Abrahamsen ser imidlertid lyst på de neste spurtene i Touren.

– Sjetteplass er vel det beste vi har (i spurt). Vi må ta det steg for steg. Alex blir bare bedre og bedre utover Touren. Vi er fornøyde med det, selv om vi håper på bedre. Vi kan bare toppe det i de neste spurtene når Alex holder nivået sitt og de andre spurterne blir dårligere og dårligere, smiler Abrahamsen.