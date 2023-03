– Han er fortsatt den rolige og snille Jonas Vingegaard

YNDLING: Rådhuspladsen i København var fylt til raden av mennesker som ville få et glimt av Jonas Vingegaard etter Tour-triumfen i fjor. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix via REUTERS.

Tour de France-triumfen i fjor sommer gjorde lavmælte og høflige Jonas Vingegaard til en a-kjendis i hjemlandet, men den nye tilværelsen som folkehelt har tilsynelatende gjort lite med 26-åringen.

Han bor fremdeles i vesle Glyngøre i hjemlandet (ikke i Monaco eller Andorra som mange av sine likemenn), kjører normale biler, og tar seg fortsatt tid til å skrive autografer til fansen.

– Jeg har syklet en del med ham og kjenner ham godt. Det er ikke så mye nytt å se eller store forskjellen fra den han var i 2020, for eksempel. Han har kanskje litt mer selvtillit, men han er fortsatt den samme rolige og snille Jonas, sier Tobias Foss.

PÅ HJEMMEBANE: Jonas Vingegaard bor fremdeles i Glyngøre, en liten by i Jylland, sammen med kona og datteren Frida. Foto: JOHNNY PEDERSEN

– Han er ingen diktator

Foss og Vingegaard har syklet for samme lag, Jumbo-Visma, i over tre år, og konkurrerte også mye mot hverandre i inn - og utland før de ble profesjonelle.

I årets Paris-Nice er Vingrom-gutten en av Vingegaards viktigste menn i fjellene.

Før de to siste og avgjørende etappene ligger de på henholdsvis 3. - og 11. plass i sammendraget.

– Det jeg kanskje har lært mest av å sykle med ham er å se måten han har utviklet seg på som rytter og person. Avgjørelsene han tar både før og underveis i rittene. Han er en leder, forteller Foss.

– Er han en leder som er høylytt og viser vei, eller er han mer reservert?

– Han er kanskje ikke den fødte leder, men han tar ansvar på en veldig god måte. Han har en tung stemme når det viktig å ha det, og samtidig er han flink til å la andre være med på å ta avgjørelser sammen. Han er ingen diktator.

VERDENSMESTER OG HJELPERYTTER: Tobias Foss må sette Vingegaards ambisjoner foran sine egne i Paris-Nice. Det har han lite imot. Foto: Per Chr. Dyrø / TV 2

Skal ha perset på trening

Duoen skal ikke sykle mange rittene sammen denne sesongen.

Foss har peilet seg inn på Giro d'Italia i mai og Vuelta a España til høsten, mens det meste handler om å forsvare Tour-tittelen fra i fjor for Vingegaard.

Dansken har kanskje havnet på bakbeina i kampen om å vinne Paris-Nice etter tidstapet på onsdag, men Foss er alt annet enn bekymret.

– Det går rykter om at han har notert seg for bestenoteringer både på trening og i konkurranser, så den fysiske formen hans skal være enda bedre enn i fjor, sier han, og fortsetter:

– Det er fortsatt tidlig, men han skal absolutt han sjansen til å vinne Touren til sommeren. Det er litt mer usikkert om han vinner her i Paris-Nice. Han trenger kanskje litt mer tid på å komme i sylskarp form, og Tadej Pogacar er kanskje hakket hvassere. Men det ser veldig lovende ut med tanke på Touren.

HISTORISK: Jonas Vingegaard ble den andre danske vinneren av Touren noensinne. Noen vil også hevde at han ble den første reelle vinneren, ettersom Bjarne Riis, 1996-vinneren, senere har innrømmet doping. Foto: THOMAS SJOERUP

Støtter avlysning

Før den tid skal Vingegaard og Foss forsøke å knekke Pogacar i kampen om å vinne Paris-Nice sammenlagt.

Vingegaard vedgikk at han ble litt overivrig på onsdagens tøffe etappe, hvor han først angrep favorittene, men deretter endte opp med å tape hele 43 sekunder til sin slovenske rival.

De to tøffeste etappene kommer imidlertid på lørdag og søndag.

Først en etappe til toppen av lange og krevende Col de la Couillole, deretter den tradisjonelle avsluttende etappen i fjellene rundt Nice.

At den kuperte 6. etappen på fredag ble avlyst, var Foss og resten av Jumbo-Visma-gjengen egentlig tilfredse med.

– Ja, egentlig. Vi er her for å sykle, men alle var «happy» med at det ble avlyst når starten først ble utsatt og bare 80 kilometer skulle sykles. Da var det greit å avlyse, mener Foss.

– Synes du det var riktig beslutning å ta?

– Ja. Når den franske staten advarer mot sterk vind, så er det greit å ta konsekvensen av det. Man kunne sikkert ha syklet, men flere trær skal ha blåst ned og blokkert løypa, så det var vel politiet som tok avgjørelsen til slutt.