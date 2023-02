– Kjipt? Nei, jeg ser det ikke på den måten. Dette er heller en stor mulighet for oss, sier Tiller til TV 2.

Norgesmesteren fra 2022 er sammen med Skaarseth - som ble nummer to på en etappe av Criterium Dauphine i fjor - utpekt som de viktigste hjelperne til Alexander Kristoff av hovedpersonen selv.

– Det er ingen tvil om at vi vet hva «Alex» er god for etter det han har levert på toppnivå de ti siste årene. Han er den soleklare eneren i laget. Men så håper vi gjennom et godt samarbeid å få utnyttet hverandres styrker. Selv om han er den store stjernene, så håper vi at det kan åpne seg muligheter for oss også, sier Tiller.

I SLAG: Anders Skaarseth har tilnærmet samme program som Alexander Kristoff frem til våren. Onsdag sesongdebuterer de i Valencia Rundt. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Nest best

Når TV 2 møter dem under Uno-X-treningsleiren i Spania, er Lillehammer-guttene tydelige på at de også har ambisjoner på egne vegne.

– Jeg tenker først og fremst at han er en vi kan lære av. Han har banket inn toppresultater i klassikerne i alle år. Vi får prøve å suge til oss tips og triks, samtidig som vi fortsetter med det vi har vært gode til før. Det tror jeg blir en god kombinasjon, sier Skaarseth - som ble nest beste nordmann i både Flandern og Paris-Roubaix i fjor, bare noen sekunder bak Kristoff, som da syklet for Intermarche-Wanty-Gobert.

– Hvordan skal dere hjelpe Kristoff?

– Det handler om posisjonering inn mot kritiske partier. Så håper vi å være med ham inn i finalen av flere av klassikerne, som i fjor. Da vet vi at Alex har en god spurt. Så det blir i hovedsak det jobben består i, samtidig som vi skal kjøre sammen som et lag og spille ut de kortene vi har - som også innbefatter Rasmus, svarer Skaarseth.

KLAR: Som regjerende norgesmester stiller Rasmus Tiller til start i Etoile de Besseges onsdag iført den norske mesterstrøyen. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Mens Skaarseth følger Kristoff i Uno-X-debuten i Valencia Rundt denne uka, sykler Rasmus Tiller Etoile de Besseges - som TV 2 sender på Play og Sport 2 fra onsdag.

– Alexander har signert for tre år og er på mange måter på vei mot slutten av sin karriere. Å få muligheten til å sykle på lag med en av tidenes største ryttere - uansett nasjon - er stort, sier Tiller.

– Barndomsdrømmen

26-åringen, som i fjor spurtet om en pallplass i semiklassikeren Omloop Het Nieuwsblad (ble nummer seks), tror ikke at han vil få færre sjanser med Kristoff på laget. Heller tvert om.

– Vi ser mer og mer i moderne sykling at lagene er avhengig av å ha mer enn en kaptein. Da Thor Hushovd syklet, var det vanlig med én stor stjerne i lagene. Men ser vi på Jumbo-Visma og Quick-Step, så har de flere ryttere i finalen av klassikerne - og flere forskjellige vinnere. Så det at vi får inn Alexander er utelukkende en fordel, sier Tiller.

Sportssjef Kurt Asle Arvesen bekrefter at de vil ha nøkkelroller opp mot Kristoff i klassikerne og trolig også når det kommer til større etapperitt.

– Dette er robuste og sterke gutter som kunne vært på World Tour-nivå i mange år allerede. Det viste de i klassikerne i fjor og i Dauphine, skryter Uno-X-sjefen.

LILLEHAMMER-DUO: Anders Skaarseth og Rasmus Tiller har ladet opp til sesongen i Spania, der Uno-X var på treningsleir i både desember og januar. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Tiller - som syklet sammen med Edvald Boasson-Hagen i Dimension Data - har opplevd en Grand Tour før, da han syklet Vuelta a Espana i 2019. Men kraftpluggen innrømmer at Tour de France med et norsk lag vil være noe helt eget.

SENDESKJEMA: Etoile de Besseges sendes på TV 2.

– Det er utrolig stort. Det er barndomsdrømmen, på mange måter. Tour de France er det største rittet og det vil være utrolig kult å få muligheten til å kjøre, hvis jeg blir tatt ut.

– Det er åtte plasser og vi er nesten 30 ryttere. Det blir kamp om de plassene. Men litt kniving er det i alle lag, sier Skaarseth.

– Men hvis dere er lojale hjelpere så belønnes det vel med Tour de France-plass?

– Hehe. Det får vi se på om det gjør. Vi tar det som det kommer. Jeg gjør uansett det jeg får beskjed om og Alexander er er kjempegrei kaptein å kjøre for.