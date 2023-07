Halland Johannessen briljerte: – Roet seg aldri ned

Uno-X' plan var krystallklar: De skulle være med i torsdagens brudd.

Og det ble en heseblesende kamp om å være med i front på den tolvte etappen. Tobias Halland Johannessen klinket til, kom med i bruddet og hang seg på da det gjaldt, også opp den siste stigningen.

– Helt rått kjørt, sier TV 2s sykkelekspert Dag Otto Lauritzen.

Da hadde Uno-X-rytteren en god sjanse på etappeseier, i en seksmannsgruppe bak Ion Izagirre.

Med milen igjen var imidlertid seierskampen over. Izagirres forsprang ble for stort, og spanjolen sørget for Cofidis' andre seier i årets Tour de France.

Halland Johannessen ble til slutt nummer fem på den intense etappen.

– Den «støtecupen» var drøy! Jeg følte jeg var med hele veien. Det kostet sinnssykt. Jeg kjente det godt i beina, sier Halland Johannessen til TV 2.



– Dette tror jeg er en av de hardeste dagene jeg har hatt på sykkelen. Det roet seg aldri ned.

FULLSTENDIG TOM: Tobias Halland Johannessen ga alt. Foto: Skjermdump / TV 2

Halland Johannessen skulle helst gjort som tidligere i Tour de France, nemlig endt på pallen, når det ikke ble seier.

– Det hadde vært sinnssykt gøy å kjempe om seieren der. Jeg brukte for mye krefter i «støtecupen» der. I dag var jeg i alle fall med i bruddet. Det var ett steg opp.

– På slutten hadde jeg ikke så mye igjen. Det var ikke mye jeg kunne gjort annerledes.

Ellevilt hardkjør



Etappen startet med et voldsomt kjør, da flere lag hadde planer om å komme med i bruddet. Først etter halve etappen, med ca. åtte mil til mål, gikk omsider bruddet.

STERK PRESTASJON: Tobias Halland Johannessen viste styrke på den tolvte etappen. Foto: THOMAS SAMSON

De to første timene hadde rytterne en snittfart på 46,9 kilometer i timen.

– Helt ellevilt, sier TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd, og legger til:

– Jeg blir utslitt bare av å se på! sier kommentator Christian Paasche.



Litt for fort gikk det for Astanas Luis de la Cruz, som tidlig deiste i asfalten og måtte bryte.

Torstein Træen var også uheldig. Han krasjet i en stolpe og sykkelen fløy over på andre siden av veien.

Sammenlagtkanonene Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar var ikke med i bruddet og hadde en roligere dag på sykkelen. Avstanden forblir lik mellom de to.