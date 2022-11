Hagen ble sendt på hemmelig samling med sitt nye lag

SKIFTER BEITE: Etter to sesonger i Israel Premier Tech skal Carl Fredrik Hagen sykle for et nystartet sveitsisk lag neste sesong. Foto: Beate Oma Dahle

Det har siden sensommeren vært klart at det har vært arbeidet med å stable på beina et nytt, sveitsisk lag i sykkelsirkuset.

Men foruten at Douglas Ryder, Edvald Boasson-Hagens tidligere sjef i det sørafrikanske Qhubeka-laget, har stått sentralt i dette prosjektet, er det lite informasjon som har nådd offentligheten.

TV 2 kunne imidlertid erfare i slutten av september at Carl Fredrik Hagen har signert for nysatsingen. Den gangen ønsket ikke den 31 år gamle Israel Premier-Tech-rytteren å si noe, men nå kan han bekrefte at Q36,5 Procycling Team blir hans neste destinasjon.

– Hovedgrunnen til at jeg valgte å signere med dette laget er at jeg er tiltenkt en rolle som gjør at jeg kan fortsette å utvikle meg som rytter og gå for egne resultater. Alternativet hadde vært å gå til et lag der jeg ville fått en mer utpreget hjelperytter-rolle, sier Hagen.

James Bond-navn

I en pressemelding som ble sluppet fredag ble planene for laget - med det James Bond-klingende navnet - presentert. Q36,5 Procycling Team blir registrert på nivå 2 i sykkelsporten og vil være avhengig av invitasjoner for å slippe til i de aller største rittene.

– Vi er 23 ryttere på laget, som er mikset sammen med rutine og unge uerfarne syklister. Vincenzo Nibali vil fungere som en mentor og målet på sikt er at vi skal ta steget opp på World Tour-nivå, forteller Hagen - som får typer som Jack Bauer (Team BikeExchange), Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo), og Tobias Ludvigsson (FDJ) som lagkamerater.

For to uker siden var han på samling med laget i Milano. Denne foregikk i all hemmelighet og rytterne fikk forbud mot å benytte seg av sosiale medier på turen.

– Årsaken til det var at laget ikke skulle offentliggjøres før nå. Vi tilbrakte fire dager i Milano, der vi gjennomførte møter, testet utstyr og klær, møtte eiere og sponsorer, og ble kjent med hverandre, sier Oppegård-mannen.

– Ordentlig møkk

Det noe spesielle navnet på laget er hentet fra sykkeltøy-merket Q36,5. Dette blir eid av den sykkelinteresserte forretningsmannen - og milliardæren - Ivan Glasenberg, som er hovedinvestoren i sykkellaget.

– Ettersom vi er avhengig av invitasjoner til de største rittene, så er ikke kalenderen min klar for neste sesong. Men jeg håper å sykle ritt fra februar. De sveitsiske World Tour-rittene har jeg stor tro på at vi får plass i, og så har jeg et spesielt øye til de norske etappe-løpene - som jeg har som mål å vinne sammenlagt en gang.

– Sannsynligheten for at vi får sykle Tour de France er minimal neste år, men det fins en mulighet for Giro d´Italia. Minuset ved å signere for et nytt lag er at man ikke får automatisk plass i en Grand Tour, men den garantien har man heller ikke som rytter selv om man sykler for et World Tour-lag.

Hagen har hatt to tunge år i Israel-Premier Tech, som startet med at han pådro seg en karrieretruende skulderskade helt i starten av sin første sesong for sin nye arbeidsgiver. Siden har det vært mye motgang for den klatresterke rytteren, som i 2019 syklet inn til tidenes norske sammenlagtplassering i en Grand Tour, da han ble nummer åtte i Vuelta a Espana.

– Det er ikke til å legge skjul på at skaden jeg hadde i fjor var ordentlig møkk. Det spolerte min første sesong i Israel. Jeg er imidlertid stolt over måten jeg kom tilbake, for det var ikke gitt at jeg skulle klare det. Etter en del sykdom i starten av årets sesong, så har ting begynt å flyte veldig bra. Jeg viste etter sommeren at jeg er tilbake på et veldig høyt nivå, så jeg er ikke ferdig med å kjøre inn resultater, sier han.