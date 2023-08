Hadde ikke råd til å sende landslaget til EM - måtte be Uno-X om nødhjelp

KREVENDE TIDER: Jan-Oddvar Sørnes, president i Norges Cykleforbund, ser utfordringene med å be Uno-X ta deler av regningen til EM, men er tydelig på at det ikke vil påvirke laguttakene. Foto: Fredrik Hagen/NTB.

Norges Cykleforbund (NCF) har i flere år hatt det trangt økonomisk. I fjor endte det med 4,5 millioner i underskudd.

Det gjorde at man stod i fare for ikke å kunne sende seniorlandslag til det forestående europamesterskapet i Nederland.

En håndsrekning fra Uno-X gjør nå at Alexander Kristoff og co. får muligheten til å kjempe om EM-medaljer.

SYKKELSJEF I UNO-X: Jens Haugland. Foto: Fredrik Varfjell

– Vi gjør dette fordi vi ønsker å opprettholde et sportslig tilbud for mange ryttere som har lyst til å sykle EM. Forbundet ba om at noen strakk ut hånden, og vi kan gjøre det fordi vi har operasjoner gående både med herre – og damelaget i nærheten, sier sykkelsjefen i Uno-X, Jens Haugland, til TV 2.

– Vi har veldig anstrengt økonomi

Uno-X vil ta ansvar for alt av personell og logistikk knyttet til seniorlandslagene, mens forbundet tar ansvar for de aldersbestemte klassene.

Sykkelpresident Jan-Oddvar Sørnes er klar på at det ikke hadde blitt noe EM om ikke Uno-X hadde bidratt.

– Vi havner i denne situasjonen fordi vi har veldig anstrengt økonomi. Etter fjoråret har vi hatt fokus på at vi må prioritere hvilke ritt vi skal være med på. Sportsavdelingen mente at man burde prioritere EM. Vi har en veldig god relasjon med Uno-X, og også i sykkel-VM i 2022 tok de deler av regningen. Det er ikke noe nytt at de tar ansvar, sier Sørnes.

Han anslår at kostnaden på å delta i EM ligger på mellom 500 000-750 000 kroner.

Uno-X-sjef Haugland presiserer imidlertid at laget, som har sitt utstyr - og lagerbygg ikke langt unna der EM skal arrangeres, allerede har personell i jobb der nede, «så det er kostnader vi uansett allerede har».

Sykkel-EM avholdes mellom 20. - 24.september i Drenthe-provinsen i Nederland.

– Risiko for at omgivelsene mener Uno-X-ryttere blir kvotert inn

Både NCF og Uno-X er tydelige på at de er bevisst det prinsipielt problematiske i saken: at et profflag i praksis finansierer et landslag i et mesterskap.

Begge presiserer at det er forbundet, og forbundet alene, som står for laguttakene.

– Forbundet er ansvarlig for å ta ut laget som er riktig å ta ut. Jeg er trygg på at det kommer til å gå helt fint. Og det er forbundet som svarer for uttakene til EM, sier Haugland, og fortsetter:

– Det er en risiko for at omgivelsene mener at Uno-X-ryttere blir kvotert inn. Det har vi hatt erfaring med før, og det ønsker vi på ingen som helst måte skal skje. Det er vi veldig bevisste på.

Sykkelpresidenten er tydelig på at «formalitetene er klinkende klare: sportssjef Hans Falk har siste ordet».

– Vi legger hodet på hoggestabben for at vi slipper Uno-X til på denne måten, men denne beslutningen står vi i. Vi har en relasjon med dem som er god og tett, og vi er helt trygge på at dette blir ryddig, sier han.

– Ikke ute av krisen

Roy Hegreberg er primus motor i det norske laget Team Coop-Repsol, det nest beste norske laget på både herre - og kvinnesiden.

TEAM COOP-REPSOL-GENERAL: Roy Hegreberg. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

Han er takknemlig for at det er aktører i Norge som er villig til å bruke penger på sykkel, men er samtidig klar på at partene må opptre ryddig.

– Man må bare håpe og tro at uttakene blir rettferdig. Uno-X påtar seg et særskilt ansvar når de tar denne rollen, og jeg håper de er bevisst det ansvaret. Samtidig er jeg veldig fornøyd med at de gjør dette. Alternativet hadde vært et EM uten Norge, og det hadde vært veldig synd, sier Hegreberg, som også er daglig leder i Tour of Norway.

Han mener en pragmatisk tilnærming er nødvendig når den økonomiske situasjonen er som den er i Sykkel-Norge.

– Jeg tror det er tøft for de fleste i sykkelsporten om dagen. Jeg håper virkelig at satsingen til Uno-X og den økende oppmerksomheten på enkelte ritt gjør at nye aktører åpner øynene, sier han, og beskriver det synkende antall ritt for både satsende og aktive mosjonister som «en kritisk situasjon».

Flere avlyste ritt, fallende deltakelse og derfor lavere lisensinntekter gjorde at NCF i 2022 alene måtte kutte tre prosjektstillinger.

– Makroperspektivet er at mange i idretten sliter mer enn man trodde. Situasjonen i ishockey viser hvor vanskelig det er å treffe på budsjett. Og det blir ikke umiddelbart enklere fremover. Det kan bety at vi må gjøre justeringer i måten vi driver på. Vi er ikke ute av krisen og det blir stramt fremover, frykter Sørnes.