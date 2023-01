Gruppechat ble lekket: Stjerne gikk til angrep på lagkamerat

Gaudu er ventet å være det franske storlaget Groupama-FDJs sammenlagthåp i årets utgave av Tour de France.

Sist uke skrev 26-åringen en rekke meldinger i en gruppesamtale der han ga uttrykk for at han ikke ønsket spurtstjernen Démare med i troppen til rittet.

Gaudus uttalelser har i etterkant kommet offentligheten for øret.

«Krigen er ikke over. Vi er på et korstog. Fordelen er at vi ikke snakker sammen, og vi kjører nesten aldri (ritt) sammen», skrev franskmannen i den lekkede samtalen.

Spurtsterke Démare (31) har to etappeseirer i Tour de France. Han bør være høyaktuell for FDJ-laget til sommerens ritt.

SPURTER: Her sykler Arnaud Démare inn til seier i Paris-Tours i høst. Foto: GUILLAUME SOUVANT

Torsdag la Gaudu ut en melding på Twitter der han kommenterer de lekkede uttalelsene. Han antyder likevel at synspunktet hans om Démare ikke har endret seg.

– Mine bemerkninger skulle aldri ha blitt fremsatt i et offentlig forum. Jeg beklager overfor laget og Arnaud, skriver Gaudu.

Lagsjef Marc Madiot sier de allerede har lagt saken bak seg.

– De er ikke venner, men jeg ber ikke rytterne om å være venner, men at de vet hvordan de jobber sammen, sier Madiot til Ouest France.

