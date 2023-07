Grillet etter stjerne-raseri

Det var stort presseoppbud utenfor lagbussen til Jumbo-Visma før starten på den tredje etappen i Amorebieta-Etxano.

Det er ikke uventet, for etter søndagens etappe handlet det meste om en illsint Wout van Aert og lagkamerat Jonas Vingegaard.

Da Victor Lafay gikk til, tok ikke Vingegaard føringen som kunne sendt van Aert på skuddhold til å ta sin første etappeseier i årets Tour.

I etterkant var TV 2s sykkeleksperter svært kritiske til Vingegaard.

– Gårsdagen var bra for Netflix, sier Jumbo-Vismas lagsjef Merijn Zeeman, og sikter til dokumentarserien om Touren på strømmetjenesten.

– La det være helt klart at vi er skuffet over ikke å vinne, for vi ønsker alltid å vinne, men det er 19 etapper igjen, fortsetter Merijn Zeeman.



Van Aert: – Trengte tid

Wout van Aert nektet å snakke med pressen etter søndagens etappe. Han slo i styret og gikk rett i lagbussen, før han forsvant i en bil.

Men han stoppet for journalistene før starten på dag tre.

TOK SEG TID: Etter å ha gått rett forbi pressen i etterkant av søndagens etappe, stoppet Wout van Aert for journalistene før dag tre av Tour de France. Foto: Erlend Sørbø / TV 2

– Jeg var bare skuffet over ikke å ta seieren. Vi hadde et klart mål om at jeg skulle gå for etappeseieren på de to første dagene, men det gikk ikke. Spesielt i går var vi nære på, men det er alltid frustrerende å se noen som vinner rett foran deg. Jeg trengte tid til å komme over det, sier van Aert til TV 2 og resten av pressekorpset før start.

– Vi evaluerte hva som skjedde, slik vi alltid gjør. Vi er her for å vinne etapper og den gule ledertrøyen. Hvis det ikke fungerer, må vi se på hva som gikk galt. Vi har sett på det, og vi kan bare bli smartere i fremtiden, sier den belgiske superstjernen, før han sykler videre.

KRITISK: TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad mener Jonas Vingegaard burde lagt seg flat etter andre etappe. Foto: Rudi Jakobsen / TV 2

TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad er klar på at Wout van Aert burde fått mer hjelp av Vingegaard i San Sebastián.

– Rent kynisk kan Vingegaard spørre hvorfor han skal trekke opp Pogacar, som kan ta flere bonussekunder. De kjører tross alt for den gule trøyen i Paris. Jeg tror det ville vært en investering å la van Aert vinne tidlig. Det ville gitt ro i laget. Det ville vært taktisk å tenke på hvordan han skulle godgjøre van Aert, sier Mads Kaggestad.

Etterlyser unnskyldning

Vingegaard virker ikke å bry seg om kritikken.

– Alle har rett til å ha sin egen mening. Det kan man ikke gjøre noe med. Det kan være de glemmer hva som har skjedd tidligere, sier fjorårets sammenlagtvinner til dansk TV 2.



I fjor lot Vingegaard sin belgiske lagkamerat ta en etappeseier på tempo. Det samme påpekte Merijn Zeeman overfor pressen.

SLAKTET: Jonas Vingegaard fikk krass kritikk av mange eksperter etter å ha vært passiv da Wout van Aert kjempet om etappeseieren til San Sebastián søndag. Foto: Benoit Tessier / Reuters

– Vi hadde lagt en plan at jeg egentlig bare skulle følge Pogacar i og holde øye med ham. Selvfølgelig kan man være etterpåklok så at man kunne gjort alt mulig annerledes, men det er lett å være etterpåklok, sier Vingegaard.



Kaggestad mener Vingegaard burde lagt seg flat.

– Han gjorde en feil, og det burde han ha innrømmet. «Sorry, jeg dreit meg ut. Jeg burde sittet i posisjon og tatt den siste føringen. Jeg beklager. Vi prøver igjen», sier Kaggestad.