– Gir ikke mening i det hele tatt

PROPP I ØRET: Peter Sagan justerer på proppen i øret som gjør at han kan kommunisere med sportssjefen før andre etappe i Romandiet rundt i 2010. Foto: FABRICE COFFRINI/AFP PHOTO

Søndag endte fraværet av radiokommunikasjon opp med å bli et hett tema i sykkel-VM da Mathieu van der Poel gikk i asfalten cirka 20 kilometer før mål.

Søndag ble Mathieu van der Poel verdensmester i landveissykling. Men avslutningen kunne fort ha sett helt annerledes ut. Da nederlenderen gikk i bakken med rundt et halvt minutts forsprang ca 20 kilometer før mål ante nemlig konkurrentene ingenting.

VM kjøres nemlig uten den radiokommunikasjonen man har i så godt som alle andre ritt i løpet av året.

VIL HA RADIO: Sølvvinner Wout van Aert er ikkei tvil om hva han hadde foretrukket. Foto: MAJA SMIEJKOWSKA

– Gir ikke mening

Søndagens sølvvinner, belgiske Wout van Aert, er krystallklar når han blir spurt om det burde være radiokommunikasjon i VM også.

– Definitivt, ja. For vi kjører med det resten av året. Vi er profesjonelle, og vi er vant til å bruke det til å snakke oss gjennom taktikk og farlige punkter underveis. Plutselig er det ikke tillatt i det ene løpet i året. For meg gir det ikke mening i det hele tatt, sier van Aert.

Norges lagleder, Gino van Oudenhove, er enig med den belgiske stjernen i at det bør være radiokommunikasjon også i VM.

– Helt klart. Vi har det i alle andre ritt. Jeg vet at det finnes forkjempere og motstandere, men for oss er det et verktøy. Du kan sammenlikne det med fotball, hvor vi har en trener som kan gi beskjeder, mener den norske laglederen.

Van Oudenhove tror at radiokommunikasjon kunne vært positivt for det norske laget slik VM-rittet utviklet seg.

– Når vi merket kjøret i dag så hadde det vært fint med radio. Sånn som når vi får punktering på Leknessund så kan vi si til han at han må ta nøytral service, for det var sperret og stopp for bilene lenger bak. Men han kom seg tilbake fint, sier laglederen som har røtter i Belgia.

– Rart ikke å ha det

Mads Pedersen endte på fjerdeplass. Han er ikke enig med sin belgiske kollega i at fraværet av radiokommunikasjon hadde så mye å si.

– Jeg kjører mitt eget sykkelritt. Jeg er likeglad. Han (Mathieu van der Poel) vinner med et minutt likevel.

Hans landsmann, Mathias Skjelmose, mener at det finnes både fordeler og ulemper ved å ikke ha radiokommunikasjon i VM.

– Alle som er med her kjører med radio til vanlig. Så det er jo selvfølgelig rart ikke å ha det. Men det som også gjør VM til et kult løp er jo at man må tenke selv.

LAGLEDER: Gino Van Oudenhove var lagleder for det norske VM-laget. Her er han etter Alexander Kristoffs seier på siste etappe av Tour of Norway 2023. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Foretrekker radio

Det norske laget hadde ingen særlig god dag i den skotske hovedstaden. Alexander Kristoff er enig med Skjelmose at det blir en annen dynamikk når man ikke har radio.

– Det åpner jo opp løpet på en annen måte. Noen ganger er det greit med radio, andre ganger ikke. Jeg foretrekker å ha radio, så man får vite hvordan man ligger an.

Den norske spurtkanonen mener at det også er sikkerhetsgrunner til at det av og til er greit å ha radio.

– Også er det jo – kanskje ikke i en sånn rundløype som i dag, men i vanlige løp – at det er sykebiler og sånt som skal forbi. Det er ikke så lett å få med seg uten radio.