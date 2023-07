Ga klar beskjed til lagkompis: – Jeg ofret meg fullstendig

Jonas Abrahamsen (27) ville at Jonas Gregaard (26) skulle være med å tette flere luker da hardkjøret startet i bruddet. Dansken forklarer at han ikke visste at Abrahamsen var sliten.

Uno-X satt med både Jonas Abrahamsen og Jonas Gregaard i 14-mannsbruddet som gjorde opp om seieren på niende etappe i Tour de France til ikoniske Puy de Dôme.

Det endte med en åttendeplass for Gregaard, som etter etappen fortalte at det var en misforståelse mellom ham og Abrahamsen da Mathieu Burgaudeau, Matej Mohoric, David de la Cruz og Neilson Powless gikk for å ta opp jakten på Matteo Jorgenson alene i tet.

– Jeg tror at han var mer kokt enn jeg visste. Da de kjørte, trodde jeg at han skulle gå med. Når det kommer en luke på dette nivået, er det ikke så lett å tette, sier danske Gregaard til TV 2.

– Det koster mye, veldig mye. Jeg fikk smake på det til slutt, spesielt da jeg ofret meg på det siste magadraget for Jonas. Etter det var jeg helt ferdig. Så tok jeg det rolig til mål, men jeg fikk tatt ut det jeg var god for, sier Jonas Abrahamsen til TV 2.

– Altfor hardt

Ifølge Abrahamsen kom han med klar beskjed til lagkameraten.

– Jeg sa rett og slett til Jonas at jeg ikke kunne ta alt. «Du må også være med på noen støt, for det er altfor hardt hvis jeg skal tette alt». Da sa jeg at Jonas også måtte være med, forteller Abrahamsen.

Etter den siste føringen så Abrahamsen helt ferdig ut.

– På slutten kjørte jeg alt jeg hadde og sa at han måtte «bridge» opp, men han stoppet opp, så jeg vet ikke hva som skjedde videre, sier Abrahamsen, før han legger til:

– Jeg kjørte i hvert fall alt jeg hadde, så jeg får ikke gjort så mye mer.

I Tour de France-studio mente TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes at det var en godkjent etappe for Uno-X, men at det trekker ned at de ikke klarte å sitte med i det han kaller «Mohoric-gruppen».

– Døde litt kjapt

Planen til Uno-X var å sykle for et best mulig resultat for Gregaard. Uno-X' sportsdirektør Stig Kristiansen er fornøyd med åttendeplass.

– Vi prøvde å kjøre for et best mulig resultat for Gregaard og bruke Abrahamsen som en liten overraskelse. Han (Abrahamsen) døde litt kjapt i varmen og krevende terreng, men vinneren (Michael Woods) satt i gruppen til Gregaard. Det ville blitt mellom sju og ti uansett, så han har gjort sitt beste, sier Kristiansen til TV 2.

SPORTSDIREKTØR: Stig Kristiansen i Uno-X. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Gregaard mener han kunne blitt topp fem, men han var uansett både glad og stolt over å ha tatt sin første topp ti-plassering i Touren.

– Jeg tror ikke at jeg har vært så langt nedi kjelleren på mange, mange år. Jeg var helt kokt, så jeg ofret meg fullstendig for Jonas, sier Abrahamsen.

– Det var sinnssykt hardt når det var kupert på slutten, men jeg gjorde mitt aller beste for Jonas der, fortsetter «Grenlandsplogen».



Mandag er den første hviledagen i årets Tour de France.