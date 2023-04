Frykter kaos etter regnværet: – Mye større sjanse for velt

Erik Nordsæter Resell var den uheldige Uno-X-rytteren som veltet, men 26-åringen skadet seg ikke alvorlig og stiller ventelig til start på søndag.

De regntunge forholdene i Nord-Frankrike gjorde torsdagens løypegjennomgang krevende.

– Det var ikke det beste været. Det var litt glatt, men jeg tror det blir litt lettere på søndag, sier Alexander Kristoff.

– Enkelte parti vil nok ikke tørke opp, så da kan det bli sleipt. Spesielt på parti hvor det er en del gjørme. Mons-en-Pévèle-sektoren (rangert som en av de aller tøffeste, journ. anm.) var ganske gjørmete, så vi sklei litt rundt der. Men vi klarte oss med bare én velt. Erik Resell gikk ned, men det går fint, forteller han videre.

– Blir ikke helt tørt

Flere lag valgte å utsette den tradisjonelle rekognoseringen til fredag i håp om bedre forhold, men værmeldingene tilsier at det kan falle regn også fredag og lørdag.

– Det er noe helt annet å sykle Paris-Roubaix i regn enn når det er tørt. Teknikken på brosteinen blir annerledes, og sjansene for velt og ulykker blir mye større. Jeg håper forholdene blir litt bedre på søndag! Men jeg tror uansett ikke det blir helt tørt, sier sportsdirektør i Uno-X, Gino Van Oudenhove.

Det norske profflaget syklet nesten 80 kilometer av løypa dagen etter at de gjennomførte endagsrittet Scheldeprijs.

– Frykter du en del ulykker og velt når du ser at det er så vått?

– Helt klart. Det vil jo bli det, sier belgieren.

UT PÅ TUR, ALDRI SUR: Søren Wærenskjold lot ikke været ødelegge humøret. Foto: Rudi Jakobsen / TV 2.

– Må unngå teite velt

Søren Wærenskjold kom tilbake fra rekognoseringen klissvåt og skitten, men var ved godt mot og beskrev forholdene som «fine».

– Men brosteinen er like ille som alltid. Når det er tørt kan man i alle fall ha litt mer fart, men når det er så tunge forhold blir det litt stamping, sier mandalitten.

– Hvordan tror du det blir på søndag?

– Det blir nok fuktig brostein i starten, så man må passe litt på. Noen parti er i sola, andre i skyggen, så det blir nok litt variabelt, så vi må bare sitte langt fremme og unngå å gå ned i teite velt.

Wærenskjold var den Uno-X-rytteren som så ut til å gå best over det humpete underlaget torsdag, og Van Oudenhove er tydelig på at laget har flere kort å spille på enn bare Kristoff.

– Vi har fire ryttere som passer dette rittet veldig godt: Wærenskjold, Kristoff, Resell og Rasmus Tiller. Med litt hell og lite ulykker tror jeg vi kan komme ganske langt, sier han.