Fryder seg over Jumbo-Visma-rabalder

– Jeg liker det, smiler Patrick Lefevere i et TV 2-intervju.

Soudal Quick-Steps frittalende lagsjef gjør ikke noe av at det har stormet rundt Jumbo-Visma i åpningen av Tour de France.

Da Jonas Vingegaard ikke hjalp Wout van Aert i jakten på seier på andre etappe, kom det krass kritikken mot den danske stjernen.

Van Aert slo i styret da Victor Lafay krysset målstreken først.

– Når folk snakker om det, snakker de ikke om meg, sier Lefevere.



LAGKAMERATER: Jumbo-Vismas Wout van Aert og Jonas Vingegaard. Foto: Thomas Samson / AFP

– Alle tar sine beslutninger på lagbussen. Jeg vet ikke hva de bestemmer. Det er som det er. Hadde ikke van Aert vært på Roubaix-etappen i fjor, ville ikke Vingegaard vunnet, mener belgieren.

Den tidligere danske sykkelhelten Bjarne Riis, som er Tour de France-ekspert for danske BT, mener det ikke er plass til både van Aert og Vingegaard på samme lag.

Ville gjort det samme

Lefevere svarer kontant «ja» på spørsmål om han hadde tatt med både Wout van Aert og Jonas Vingegaard på sitt lag.

– Livet er ikke enkelt. Jeg skulle gjerne gjort det, for du kan ikke la van Aert være igjen hjemme, mener Patrick Lefevere.

Etter fjerde etappe har UAE Team Emirates’ Adam Yates fortsatt den gule trøyen, seks sekunder foran lagkamerat Tadej Pogacar.

Vingegaard er nummer seks med 17 sekunder opp til lederen.

– UAE Team Emirates sitter i en vanvittig god posisjon. Sånn vil de ha det lengst mulig. Det er litt den måten Jumbo-Visma klarte å vinne i fjor mot Pogacar. Da klarte de å utnytte overtallet med Vingegaard og Primoz Roglic, sier TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd.

Hushovd tror på bruddet

Etter to spurtetapper i Tour de France, skal sammenlagtfavorittene i strid igjen onsdag. Da venter en tøff fjelletappe fra Pau til Laruns.

Den går over utenforkategoristigningen Col de Soudet, tredjekategoristigningen Col d’Ichère og førstekategoristigningen Col de Marie Blanque. Det siste fjellet har bonussekunder på toppen.

Hushovd tror bruddet går inn på onsdagens etappe.

– På andre etappe brukte UAE mye krefter på å beholde den gule ledertrøyen. Jeg tror ikke det er tilfellet onsdag, sier Hushovd.

– Jeg tror at det er en sjanse for at bruddet går inn nettopp fordi UAE vil bruke mindre krefter på å forsvare den gule ledertrøyen. De vil la ufarlige ryttere for sammendraget gå i brudd. Så vil kapteinene Pogacar og Yates sitte med de beste, inkludert Vingegaard, sier han.