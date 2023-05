– Frustrerende er vel bare forbokstaven

Vårsesongen har vært blytung. Men nå er 31-åringen friskmeldt og klar for å bite fra seg i Tour of Norway på hjemmebane.

MYE STANG UT: For Carl Fredrik Hagen innledningsvis – nå vil han slå tilbake. Foto: Noa Arnon

Det har ikke vært en vårsesong på sykkelsetet etter Carl Fredrik Hagens ønske.

Bare sjekk denne listen:

– Det har vært fryktelig frustrerende, men samtidig lite å gjøre noe med. Det positive er at jeg har vært frisk i tre uker nå. Jeg kan puste fritt og luftveiene er frie, sier Carl Fredrik Hagen.

MOTGANG: For Carl Fredrik Hagen. Foto: Beate Oma Dahle

Gleder seg til Fløyen-prolog

Nå står Tour of Norway for tur, som startet med en spektakulær prolog opp til Fløyen – ett av byfjellene i Bergen.

Der ble han nummer 31, nesten 59 sekunder bak vinneren.

– Det er ett av årets høydepunkt. Alltid morsomt å sykle ritt på hjemmebane og vise lagkamerater hvor fint Norge er, sa Hagen før prologen.

– Jeg har aldri syklet opp der, men det blir veldig morsomt, la han til.

TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad tror ikke Hagen blir å finne helt i toppen av resultatlisten, men gleder seg over at han er tilbake.

KOMMENTERER TOUR OF NORWAY: Sykkelekspert Mads Kaggestad og sykkelkommentator Christian Paasche. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Han har hatt en del uflaks og vært skadet, men har fremdeles et stort potensial. Han virker sulten og opptatt av å gjøre ting riktig. En rytter alle unner suksess, sier Kaggestad.

Vurderer «drastisk» tiltak

Med alle sykdomsplagene, vurderer nå syklisten å gi faen i alt av tiltak for å forhindre sykdom.

– Frustrerende er bare fornavnet. Spesielt når jeg prøver å gjøre ting som skal forhindre det. Jeg har levd under et slags korona-regime. Jeg reiser for eksempel med munnbind enda.

– Kanskje jeg må bare gi mer faen og kanskje bare leve som normalt. Ikke vet jeg, sier han med et glimt i øyet.

Litt lenger sør for Bergen, er det en nordmann med navn Andreas Leknessund som har imponert sykkelverden.

Tromsø-gutten har mulighet til å slette Carl Fredrik Hagens norske rekord – åttendeplassen sammenlagt fra Vuelta a España i 2019 er de beste norske plasseringen i et treukersritt noensinne.

Å se på Andreas Leknessund i Giroen har inspirert 31-åringen.

– Han har syklet fantastisk.

– Frykter du at han slår åttendeplassen din?

– Det blir feil å si at jeg frykter det. Vi er gode venner og jeg unner ham all suksess. Samtidig er det kanskje på tide at rekorden blir slått, sier Hagen.