Foss om farens gullpremie: – Han har nok lært en lekse

Torsdag var den norske sykkelstjernen en av deltakerne da det stjernetunge nederlandske Jumbo-Visma-laget presenterte sin 2023-tropp i et direktesendt TV-program.

Der mimret Vingrom-gutten om året han har bak seg. Lengst fram i pannebrasken ligger naturligvis prestasjonen som langt på vei sendte sjokkbølger gjennom sykkelmiljøet. I australske Wollongong tok han Norges første seniormedalje i tempo i VM noen gang.

– Det var en like stor overraskelse for meg som for andre, smilte Foss under lagpresentasjonen.

SATTE PENGER PÅ SØNNEN: Tobias Foss (t.v.) og pappa Alf Magne etter VM-gullet i Australia.

Han ble videre konfrontert med at faren Alf Magne i forkant av VM-tempoen satte 50 kroner på at sønnen skulle vinne. Han fikk 100 i odds hos bookmakerne. På spørsmål om faren i etterpåklokskapens lys burde ha økt innsatsen, svarte en smilende Foss:

– Det er helt sikkert. Han har nok lært en lekse.

– Han delte samtidig premiepengene på de to søstrene mine, så det var vel verst for dem, la han til.

25-åringen tok VM-tittelen foran store stjerner som sveitsiske Stefan Küng og belgiske Remco Evenepoel. Sistnevnte er en av sykkelsportens store wonderboyer. Belgieren vant årets Vuelta a España i forkant av VM. I tillegg gikk han til topps i landeveisrittet i Wollongong.

Foss understreket torsdag at gode forberedelser lå til grunn for det som så langt er karrierens store høydepunkt.

– Jeg var kjempegodt forberedt. Vi kjente løypa ut og inn på forhånd. Det var en av de dagene da alt stemte, sa han.

Jumbo-Visma setter alt inn på at Jonas Vingegaard skal gjenta årets Tour de France-seier i neste års ritt. Han skal ikke dele kapteinsrollen med Primoz Roglic.

Da det nederlandske laget presenterte sine ryttere og planer for 2023 torsdag, ble det nemlig offentliggjort at svært meritterte Roglic skal fokusere på å vinne Giro d'Italia kommende sesong. Han blir dermed ikke å se i Tour de France.