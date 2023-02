Fornøyd med ikke å ha Tour de France på planen

På mange måter var 2022 året hvor Andreas Leknessund fikk sitt store internasjonale gjennombrudd.

I Tour de France-debuten yppet han seg mot de beste og viste klatreegenskaper vi i ikke er bortskjemte med at norske ryttere innehar.

I Pyreneene fikk han oss til å håpe på det helt store da han alene i front ble jaget av de beste klatrerne i verden, men nordmannen var lojal mot sin kaptein og slapp seg ned da behovet meldte seg - til noe frustrasjon hjemme i de norske hjem.

Likevel tror ikke Leknessund at han står på startstreken når verdens største sykkelritt tråkkes i gang i Bilbao i juli.

– Det utelukkes ikke, men det står ikke på planen. Det er jeg veldig glad for, fordi jeg vil fokusere på Giroen, sier nordlendingen.

VANT: Andreas Leknessund jubler for seier på 4. etappe av Arctic Race. Han tok også sammenlagtseieren. Foto: JONATHAN NACKSTRAND

– Mye å gape over

Da TV 2 ringte under Leknessund og lagkameraters treningssamling på en av de solrike spanske øyene, slappet han av med sykkelritt på tv, etter tunge treningsøkter i høyden.

Som de andre lagene har heller ikke Team DSM tatt en endelig avgjørelse på hvilke ryttere som skal sykle Tour de France, men Leknessund forbereder seg til sommeren med Giro d'Italia i tankene.

– Akkurat nå føles det mye å gape over om jeg skal tenke både på Giroen og Touren. Det er kjekt at døren er åpen, men det får heller bli som en konsekvens av at Giroen har gått bra, sier han.

I Italia håper og tror han at han oftere skal få sykle for egne sjanser.

KAPTEIN: Romain Bardet er Team DSM sin største stjerne, og franskmannen er den naturlige kaptein i de største rittene. Foto: MARCO BERTORELLO

– Jeg føler meg klar for det, men det er jo en stund til fortsatt. I fjor debuterte jeg med en Grand Tour og det gikk egentlig over all forventning. Da har vi valgt å gå fra det å være litt i skyggen av (Romain) Bardet og heller sykle litt mer for egne ambisjoner. Det synes jeg er en spennende plan, og jeg tror det skal passe meg, sier Leknessund.

Den offensive 23-åringen demper heller ikke forventningene til seg selv måneder før det viftes i gang. Han skal gå for etappeseire.

– Etter sesongen jeg hadde i fjor så tenker jeg at det er et realistisk mål. Med det jeg viste i fjor, så vet jeg at jeg er god nok. Det synes jeg at jeg har vist. Så er det mange som kan si at de på papiret er gode nok, så jeg må ha marginene på min side. Det ville jo vært defensivt å ikke si at det er realistisk, sier han.

IKKE AVVISENDE: Andreas Leknessund er åpen for å lytte til et eventuelt tilbud fra Uno-X. Foto: Beate Oma Dahle

Ønsket av Uno-X

Daglig leder i Uno-X, Jens Haugland, har til TV 2 vært åpen om fire norske ryttere de har i kikkerten.

Blant de fire, er Leknessund. Det norsk-danske laget kan tenke seg å hente tilbake nordlendingen som er inne i sitt siste kontraktsår.

– Det ville vært dumt å lukke den døren. Det er ikke sånn at jeg er i konkret dialog med de ennå, for sånt har jeg ikke startet med, men jeg kan ikke si nå at det ikke hadde vært interessant en gang. Så er spørsmålet om jeg eventuelt kommer i den posisjonen. Det er en sesong som skal sykles, men det er ingen tvil om at det er et sykt fett opplegg. Jeg har vært der før, og da var det ekstremt bra, og nå har de tatt enda større steg. Jeg kan ikke annet enn å applaudere det som foregår, sier Leknessund.

Han tror at det kan bety mye for norske sykkel og rekrutteringen at Uno-X nå blir enda mer synlige.

– Jeg håper det kan bidra til å øke interessen i Norge ytterligere. Jeg tror at det kan bli et skifte i hvordan man ser på de, og at dette (at de skal sykle Tour de France) kan gjøre at sykkel og Uno-X kan gå fra å være litt nisje i Norge, til at det blir hele Norges sykkellag. Det kan bety mye for interessen, sier han.