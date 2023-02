Flørter med Uno-X: – Kan være akkurat det jeg trenger

Resultatene til Odd Christian Eiking er det ikke alltid så lett å bli klok på.

Syklisten fra Askøy har båret ledertrøyen i Vuelta a Espana i syv dager. Han har vunnet proffritt i Frankrike og Belgia, vært centimetere unna sammenlagtseieren i Arctic Race.

Han har enkeltresultater få andre norske syklister kan vise til. Likevel hører man sjeldent om ham.

Det er fordi det, som regel, går lang tid mellom hvert toppresultat.

28-åringen er stabilt ustabil, det har han vært gjennom hele proffkarrieren.

– Jeg vet ikke hvorfor det er sånn, men sykling er en hard idrett, da. På det øverste nivået må man være 100 prosent for at det skal klaffe. Tadej Pogacar kan kanskje klare seg på 90, men vi andre må være på 100, sier Eiking.

Uflaks i fjor

Og fjorårssesongen, hans første i den rosa trøyen til det amerikanske laget EF Pro Cycling, var alt annet enn hundre prosent.

Først ble han slått ut av korona, så veltet han i Liège-Bastogne-Liége og brakk armen.

– Jeg kom liksom aldri inn i rytmen. Jeg glimtet til litt på høsten med et resultat, men jeg hadde litt uflaks, rett og slett, sier Eiking.

Resultatet han henviser til er andreplassen i Coppa Sabatini i september, der han bare ble slått av den colombianske stjernen Daniel Felipe Martínez.

TRIVES: Odd Christian Eiking synes stemningen er god i lagbussen til EF Pro Cycling. Foto: Frode Hoff / TV 2

Rittet var en slags påminnelse om hvor god han kan være.

– Jeg føler at fjorårssesongen var middels, så da må denne sesongen bli god, sier Eiking.

Kniven på strupen

For igjen har han havnet i en situasjon der han må prestere. Kontrakten hans med EF Pro Cycling varer bare ut året, og etter fjoråret har han ikke mye å komme med rundt forhandlingsbordet.

Verken hos EF eller andre profflag.

– Det ligger i bakhodet, det må det jo gjøre. Selv om det pleier å gå seg til, sier Eiking.

For han har vært i denne situasjonen før. Mange ganger. Og da har det alltid «gått seg til».

Hvert år han har måttet prestere for å sikre seg en ny kontrakt, har han vartet opp med noen av sine aller beste prestasjoner.

Som i 2021, da han kjørte inn til en syvendeplass i Clasica San Sebastian, ble nummer to i Arctic Race sammenlagt og bar den røde trøyen en hel uke i Vueltaen.

PÅ TOPPEN: I en hel uken var Odd Christian Eiking på podiet for å vise frem den røde trøyen under Vuelta a Espana i 2021. Foto: JORGE GUERRERO

Dermed ble han belønnet med en god kontrakt av EF.

– Av og til er det sunt å ha kniven på strupen, sier Eiking.

– Du pleier ofte å prestere bra når du har det …

– Ja, jeg liker når den går litt inn i halsen.

Flørter med Uno-X

Det er fremtiden hans denne sesongen handler om. Med gode prestasjoner, vil han i større grad kunne definere hvordan den skal være.

Enten det er å forlenge med EF eller å signere for et nytt profflag.

– Uno-X har et uttalt mål om å hente hjem de beste norske syklistene. Ville det vært interessant for deg?

– Jeg har alltid hatt en drøm om å sykle for et norsk lag, så får vi se hva året bringer. Men jeg hadde likt det, sier Eiking.

I GODT HUMØR: Odd Christian Eiking ser positivt på sesongen som er i vente. Foto: Frode Hoff / TV 2

Askøyværingen lar seg friste av muligheten for å kjøre på et lag bestående av bare norske og danske ryttere, der kameratskapet virker å være godt.

Som proff i utenlandske lag, har han ikke alltid kjent på følelsen av at alle unner hverandre godt. Innimellom har han savnet samholdet han opplevde da han var amatør hos Team Joker.

Kanskje er det nettopp de omgivelsene han trenger for å prestere stabilt.

– Først må jeg prestere i EF, så får vi se hvordan lønnsforhandlingene blir og så videre. Men det kan godt hende at det er akkurat det jeg trenger for å ta det neste steget, sier Eiking.

Holder døren åpen

Og selv om 28-åringens navn ikke ble nevnt da Uno-X avslørte ønskelisten sin tidligere i år, har de ikke stengt døren for Eiking.

– Vi må jo bygge opp dette laget til å bli sterkest mulig, slik at vi kan samle inn mest mulig poeng. Uno-X har et mål om å bli et WorldTour-lag, og da må vi ha mange av de beste norske og danske rytterne, sier sportsdirektør Kurt Asle Arvesen.

SJEF: Tidligere proffsyklist Kurt Asle Arvesen er nå sportsdirektør i Uno-X. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Og Eiking er blant dem?

– Definitivt. Det han gjorde i Vueltaen for litt over et år siden … Han er på et nivå som vi trenger, sier Arvesen.

Fri fugl

TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad mener det bør være en selvfølge at Eiking er interessant for Uno-X.

Selv om de har noen enere, mener han at de er avhengig av en større bredde dersom de skal hevde seg mot de beste.

TV 2s SYKKELEKSPERT: Mads Kaggestad. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Det kan Eiking, som har tre proffseire, tilby. Spørsmålet er om han passer inn i profilen til det norske laget.

– Han har et rykte på seg for å være en fri fugl. Han er kjent for å være en humørrytter, som sitter litt for seg selv og gjør som han selv vil. I Uno-X vil det være en forventning om at han skal sitte mer med laget, sier Kaggestad, og legger til:

– Men jeg tror de kan få ham til å bli en del av laget. Jeg tror han har den evnen.

Det tror også Kurt Asle Arvesen.

– Jeg tror vi kan gjøre folk av alle, jeg. Også Eiking.

Vil vinne i Giroen

Men enn så lenge er Eiking en del av amerikanske EF, et lag han trives godt i. Selv om de har ryttere fra alle verdens hjørner, snakker samtlige godt engelsk.

FRI ROLLE: Odd Christian Eiking skal jakte etappeseirer under Giro d'Italia. Foto: Frode Hoff / TV 2

Så samtalen flyter godt rundt middagsbordet. Stemningen i laget er god.

– Alt ligger egentlig til rette for at jeg skal prestere her, så nå gjelder det bare å gjøre det, sier Eiking.

Hans hovedmål denne sesongen er Giro d’Italia. Der er han forberedt på å måtte ta i et tak for lagets kapteiner, Rigoberto Uran og Hugh Carthy, men på flere etapper er han blitt forespeilet en friere rolle.

– Jeg har aldri vunnet en etappe i en «Grand Tour», så jeg har lyst til å få det til. Det er årets store mål. Jeg har jo aldri kjørt Giroen før heller, sier Eiking.

– Hva vil være en god sesong for deg i år?

– Å vinne ett ritt.

– Ett?

– Ja, jeg har jo ikke vunnet på noen år nå, så det hadde vært stas å gjøre det igjen. Vinner jeg ett ritt, skal jeg være fornøyd. Vinner jeg to, blir jeg enda mer fornøyd. Vinner jeg ti, så kommer jeg til å være i ekstase, sier Eiking og flirer.

– Men det skal litt til.