Fikk tilsendt artikler: – Søren må passe litt på

Fredag kl. 15.00: Se VM-tempoen på TV 2 Play eller TV 2 Direkte!

– Hvem av dere kommer raskest til mål?

Søren Wærenskjold er rask med å peke på sidemannen når TV 2 intervjuer Norges håp dagen før tempoen i Glasgow.

Der stiller Norge med noe så sjeldent som to håp i tetkampen:

Regjerende verdensmester Tobias Foss og U23-verdensmester Wærenskjold.

Foss godtar å få favorittstempelet i den interne striden.

– Vi får se. Jeg vant jo i fjor, så jeg bør vel kanskje gjøre det. Men jeg synes han er litt ydmyk for å være en sånn kjepphøy sørlending, sier Foss og ler.

– Jeg er ydmyk når det passer meg, kontrer Wærenskjold med et bredt glis.

Ler av oppførselen

Sistnevnte fikk mye TV-tid da han syklet sitt første Tour de France i sommer, både på godt og vondt.

Mandalitten, som sykler under kallenavnet «flodhesten» på grunn av sin størrelse, fikk utløp for frustrasjon på kamera flere ganger gjennom etapperittet.

– Jeg har fått det med meg via kjæresten min. Hun følger litt mer med på nyheter enn det jeg gjør. Hun har sendt meg artikler innimellom med latter-emojis. Det har vært noen gullkorn, sier Foss og ler.

– Jeg snakket litt med Rasmus (Fossum Tiller, Uno-X-rytter) underveis, om at Søren må passe litt på. Det er null filter, men det er bra, fortsetter Vingrom-gutten.

– Er det ikke kanon da, at det er full tilgang og rett fra levra?

– Jo da, er alt Foss rekker å si, før Wærenskjold lattermildt bryter inn:

– Ikke lat som det! Han var ikke enig i det da han snakket med meg tidligere. Jeg blir nok kanskje litt mer filtrert etter hvert, men foreløpig er jeg ganske ung, vet du.

SMÅSTIKK: Tobias Foss og Søren Wærenskjold hadde et hyggelig passiar før de skal konkurrere mot hverandre i VM. Foto: Rudi Jakobsen / TV 2

– Hva sa du til ham, da?

– Jeg husker ikke helt hva jeg sa, humrer Foss.

– Jeg synes det er kult. Men han skal nok passe litt på for sin egen del òg. Plutselig sier han noe feil, og så blir det ablegøyer hit og dit. Men det er kult at han er uredd og tør å være seg selv. Vi trenger vel flere av dem, fortsetter han.

TOUR-FRISKUS: – Det er jo Alex (Kristoff) som er læremesteren. Han er ganske åpen han òg. Også har jeg en familie som er ganske ufiltrert, så jeg har det fra mange sider, humrer Søren Wærenskjold. Foto: ISK / TV 2

Peker på norsk fordel

I fredagens tempo peker den norske duoen på én faktor som kan gi optimisme for dem som håper på en norsk medalje.

Løypen er 47,8 kilometer, noe som er langt i VM-sammenheng.

– Vi hadde en NM-tempo i Kristiansand, som var ganske lik med en distanse på fem mil. For min del passer det bra, og for Søren tror jeg at det passer ganske bra at det er lengre, mener Foss.

Den regjerende mesteren fortsetter:

– Det blir enda et moment, at man må være flink til å disponere og være disiplinert på den biten. Det blir langt og vondt, og litt ekstra vondt siden det varer litt lenge. Men jeg tror at det kan gi oss en liten fordel.

Wærenskjold er spent på hva han kan få til i sin første VM-tempo på seniornivå.

– Forskjellen på en 7-8.-plass og en 12.-plass, tror jeg ikke blir veldig stor. Jeg har sagt at jeg har lyst til å komme topp ti, men det er veldig lite som skal til før man kommer lenger bak. Vi får se, sier mandalitten.

Fredag kl. 15.00: Se VM-tempoen på TV 2 Play eller TV 2 Direkte!