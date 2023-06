Fenomenets nederlag: – Trodde ingen var på hans nivå

– Jeg tror jeg drømmer. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er utrolig, sa 21-åringen i seiersintervjuet.



Landsmannen han så lenge hadde sett opp til, satt minutter tidligere på bakken og innså nederlaget. Primož Roglič, mannen som endelig skulle stilne sin og slovenerens sult etter Tour de France-triumfen, hadde aldri vært nærmere, men på sensasjonelt vis tapte han alt av forsprang og ble knust på den avgjørende tempoetappen.

Samtidig tok et av de råeste talentene sykkelverden noen gang har sett steget opp på tronen. Slovenias sult ble stilnet. Internasjonal sykkels nye konge var kronet.

Året etter gjentok Tadej Pogačar bragden. I hjemlandet fløy de høyt og trodde at Tour de France-vinneren var ustoppelig, og det med god grunn. De spurte seg ikke lenger om han kunne vinne igjen, men heller om han var i stand til å bli tidenes mestvinnende sammenlagtrytter av Tour de France.

I fjor så unikumet fra Slovenia ut til å være på vei til å hente hjem den tredje strake gule trøya, men så knakk han for første gang. Skuffelsen var stor.

– Han har vist at han er menneskelig han også, sier hans trofaste norske hjelperytter Vegard Stake Laengen.

SLÅTT: Tadej Pogačar hang over styret og innså nederlaget etter den 11. etappen opp Col du Granon i 2022. Foto: CHRISTIAN HARTMANN

Han som for Tour de France-seerne de siste årene har blitt mest vanlig å se i gult, ble parkert av sin overmann og var sjanseløs på å ta igjen forspranget.

Tilbake i hvitt, i utfordrerposisjon, har han ventet i snart ett år på å potensielt kunne ikle seg gult og igjen ta steget helt opp på sykkeltronen han så ut til å ha erobret.

Frem til 23. april gikk den gule planen på skinner.

– Et nederlag

Vi kommer tilbake til skaden sykkelfenomenet pådro seg, men i historien om Pogačars revansjelyst og jakt på en ny sammenlagttriumf i Touren, kommer vi ikke utenom 11. juni 2022.

– Jeg tror at det var et nederlag. Han og laget har prøvd å analysere hva som skjedde den dagen, sier Stake Laengen.

Selv hadde slovenerens trofaste lagkamerat reist hjem etter å ha testet positivt på Covid-19, men selvfølgelig fikk han det med seg.

Det vi ble vitne til opp Col du Granon var sensasjonelt. 4,6 kilometer fra mållinja reiste danske Jonas Vingegaard seg fra setet og tråkket til. At Pogačar ikke fulgte hjulet, var i seg selv oppsiktsvekkende. At han så til de grader ble parkert var noe vi aldri før hadde sett. De neste drøye fire kilometerne tapte han nesten tre (!) minutter til Vingegaard.

Han visste det ikke da han hang over styret på toppen, men på mange måter var det her han tapte Touren.

I HOVEDROLLENE: Jonas Vingegaard gliste bredt i Paris etter sammenlagtseieren i Tour de France. For Tadej Pogačar var ikke gleden over andreplass like stor. Foto: Daniel Cole

Få kjenner Pogačars evner på sykkelen bedre, men hjelperytteren klarer fortsatt ikke helt å forklare hvordan den store stjernen kunne knekke så fullstendig sammen, etter tidligere å ha sett nesten uovervinnelig ut.

– Vingegaard var utrolig sterk. Tadej startet dagen bra, men i den siste bakken var han langt unna det han kan forvente av seg selv. Det har blitt spekulert i om det var varmen eller om han var for offensiv tidligere på dagen. De har aldri helt funnet ut hva det var. Kanskje kommer erfaringen godt med nå. Han må huske å spare krefter der han kan spare det, sier Stake Laengen.

– Crazy krasj

Det er fortsatt ikke publisert bilder av krasjen 23. april som for 24-åringen endte med brudd i håndleddet og en påfølgende operasjon.

Ifølge det rytterne selv har uttalt og det som har blitt rapportert fra uhellet under Liège-Bastogne-Liège skal Pogačar og danske Mikkel Honoré ha krasjet stygt og gått i bakken i en nedoverbakke.

– Jeg er heldig som bare har et brukket håndledd, med tanke på den crazy krasjen vi hadde. Jeg ønsker virkelig god bedring til Mikkel Honoré som skadet seg mye hardere enn meg, skrev sloveneren på Instagram.

– Det kan påvirke resten av karrieren, sa sykkellegenden Philippe Gilbert hos Eurosport, og siktet til at sloveneren kan bli nødt til å endre sittestilling på grunn av stivhet i håndleddet.



Medisinsk sjef hos UAE, Adrian Rotunno, uttalte at det ville ta seks uker før lagets stjerne var tilbake for fullt.

MANGE SPØRSMÅL: Media og sykkelinteresserte har hatt mange spørsmål rundt Tadej Pogačars skadestatus og form de siste ukene. Foto: MARCO BERTORELLO

TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes tror ikke sykkelfenomenet er særlig hemmet av skaden når starten går i Bilbao 1. juli.

– Skaden kom på et tidspunkt hvor han hadde hatt en relativt hektisk rittperiode, og det uansett ville vært naturlig med en liten pause. Samtidig så har det vært såpass med tid at det har vært god tid til å bygge seg opp igjen, så det er jeg ikke særlig bekymret for. Jeg tror Pogačar selv er mer bitter for at han ikke fikk vært med å kjempe om seier i Liege-Bastogne-Liege enn han er bekymret for Tour-oppkjøringen, sier han.

Skaden har ført til at Pogačar har vært nødt til å trene alternativt og stå over flere ritt.



Det er ventet at han starter årets Tour de France med støttebandasje på armen.

– Bråstopp

– Jeg føler at han var veldig på hugget fra start i år og hadde stor suksess i vårsesongen, men med håndleddsbruddet var det bråstopp, sier Stake Laengen.

Han er ikke bekymret for at skaden skal hindre lagkameraten å få gjort gode nok forberedelser til årets store høydepunkt.

– Spesielt media og fans lurer veldig på hva ståa er per dags dato, men innad i laget vet vi at han har trent utrolig bra og at han er i rute.

IKKE BEKYMRET: Vegard Stake Laengen tror lagkamerat Tadej Pogačar er i rute til å kunne stå på toppen av podiet når Tour de France avsluttes i Paris. Foto: Heiko Junge

Han tror smellen på 11. etappe i fjorårets Tour, kan ha endret lagets kaptein.

– En forskjell fra i fjor er at han da kanskje innerst inne trodde at ingen helt var på hans nivå, men nå som han er klar over at Vingegaard er en så stor utfordrer, er han kanskje hakket mer forsiktig med å leke med konkurrentene. Jeg tror at han har det i bakhodet. Vi vil være skjerpet fra første dag. Vi vet at det vil stå om små marginer, sier nordmannen.

Kanskje kan erfaringen være nyttig når det igjen skal kjempes om gul trøye.

– Jeg tror at han personlig tror at det er mulig å slå Vingegaard. Personlig har jeg tro på at han er der han skal være og at det blir en stor duell.

– Ingen stjernenykker

De er inne i sin femte sesong som lagkamerater. Stake Laengen har fulgt Pogačars reise fra et eksepsjonelt stort talent til å bli en sammenlagtgigant som allerede i en alder av 24 år har vunnet Tour de France to ganger.

– Det begynner å bli noen år. Jeg har fulgt han helt siden han kom til laget, og jeg føler at han har beholdt den roen han hadde da han kom og at han fortsatt er jordnær. Det er ingen stjernenykker. Han er enkel å jobbe med og flink til å komme med tilbakemeldinger, uten egentlig noen gang å være stresset, sier han.

DEN KLARE LEDEREN: Tadej Pogačar krysser mållinjen på den åttende etappen under fjorårets Tour de France, da han fortsatt hadde den gule trøya. Han er utvilsomt den klare lederen i UAE-laget.. Foto: Daniel Cole

– Er han en naturlig leder?

– Jeg føler at han har blitt det. Han er ikke krass i kommentarene, men har heller en fin tilnærming til folk. Jeg føler at han er flink til å si hvordan han liker det og vil ha det. Han er rolig og behersket. Jeg tror mange opplever han som en veldig fin fyr. På sykkellag jeg har vært tidligere så har jeg sett at noen ledere blir høye på pæra og begynner å slenge med leppa og forlange ting. Det har jeg aldri sett fra ham. Jeg tror også støtteapparatet og alle rundt setter pris på hvordan han er, svarer hjelperytteren.

– Hva tror du det er med han som gjorde han til verdens beste sykkelrytter?

– Jeg tenker at det på mange måter er medfødt. Genene hans gir han en fordel sammenlignet med oss andre. Men du må også ha treningsviljen. Han er alltid motivert. Jeg tror at den kombinasjonen har gjort ham til den han er. Har du ikke treningsmoralen så kommer det ofte andre forstyrrelser, men han står på hele tiden. Han ligger ikke på latsiden, og nå etter skaden har han trent alternativt. Allerede da han satt seg på sykkelen igjen var han i veldig bra form, svarer Stake Laengen.

– Har forsterket seg

TV 2s sykkelekspert bruker store ord om den slovenske syklisten.

– Pogačar er bortimot en komplett sykkelrytter, som elsker å herje og vinne på spektakulære måter, om det er i fjellene eller klassikere. Utfordringen hans kan fort bli å ikke være for het. Samtidig er han typen som synes det er gøy å sykle ritt, lage action og være aggressiv. Sånn sett er vi sykkelfans heldige som får oppleve en rytter som ham, sier Drivenes.

Han mener at det er liten tvil om at Vingegaards Jumbo-Visma igjen er sterkere enn UAE, men Pogačars lag har gjort en signering som kan vise seg å bli svært viktig.

BLIR VIKTIG: Adam Yates har vært høyt på sammenlagtlistene i mange år. Nå er han på plass i UAE, og han blir en svært viktig hjelperytter for lagets kaptein denne sommeren. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

– UAE har forsterket rundt Pogačar. Adam Yates kan vise seg å bli en veldig viktig signering for UAE. I fjor var de uheldige med covid og velt. I år bør de være bedre rustet, sier eksperten.

– Hvem av de to tror du årets løype passer best?

– Jeg er litt fristet til å si at løypen passer Pogačar best. Jeg tror at han fort kan sitte med et lite forsprang inn i de største fjelletappene. Styrkeforholdet på tempo mellom de to er også ganske likt, og de er generelt ganske jevne. Samtidig tror jeg UAE og Pogačar lært litt av fjoråret, og jeg er spent på om Jumbo-Visma kan klare å utmanøvrere taktisk et UAE som har forsterket seg i år. Samtidig kommer det noen brutale fjelletapper som på papiret skal passe Vingegaard best. De skal blant annet over 2200 meter over havet i Alpene, og da har vi lært at alt kan skje, svarer han.

NY DUELL?: De er store konkurrenter på sykkelsetet, men respekten er også stor mellom rivalene og igjen ser det ut til at vi får en sammenlagtduell mellom Jonas Vingegaard og Tadej Pogačar. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Lørdag 1. juli begynner jakten på den gule trøya. Alt ligger til rette for at det igjen blir en duell mellom Vingegaard og Pogačar.