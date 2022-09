Favoritten reagerer med vantro: – Hæææ? Foss?!

VM-gullet skulle stå mellom Filippo Ganna, Remco Evenepoel, Tadej Pogacar og Stefan Küng.

Men norske Tobias Foss overrasket alle. Også bookmakerne. Man fikk over 100 ganger pengene om man satset på Foss-gull før start.

Tobias Foss: - Helt koko

Da var det kanskje ikke rart at storfavoritten Remco Evenepoel klødde seg i hodet etter målgang.

I et intervju med Sporza er Evenepoel tydelig sjokkert.

– Hææææ? Foss?!

– Jeg hadde ennå ikke fått høre navnet Foss i øret, forteller han til den belgiske kanalen.

– Man vet at Foss kan kjøre gode temporitt, men i dette feltet med ryttere forventer du hovedsaklig å se Küng, Ganna og meg selv i toppen, fortsetter han.

I intervjusonen er det imidlertid en smilende Evenepoel som stopper opp hos TV 2 sin reporter:

– Er du like overasket som vi er over at Tobias ble nummer en?

– Ja, absolutt, det er jeg. Men jeg synes det er veldig bra for han og for sykkelsporten at en «ny» mann blir verdensmester. Jeg tror det meste syklisten vant i dag, sier bronsevinneren på tempoen.

Foss skjønner at de andre er overrasket.

– Ja, jeg vil ikke si jeg er helt en «nobody». Men femti prosent nobody. Jeg har vært topp ti i Giroen og topp ti på stort sett alle tempoene jeg kjører, men det er et lite sjokk, sier nordmannen.