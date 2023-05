Får skylden: – Tobias ødelegger planen vår

STAVANGER (TV 2): Uno-X-rytter Tobias Halland Johannessen havnet for langt bak de siste meterne før målgang i den andre etappen av Tour of Norway.

Søndagens Tour of Norway-etappe fra Valle til Stavanger ble avgjort med en posisjonskamp og 200 bratte meter opp til mål.

Den vant Thibau Nys foran Edward Planckaert og Ben Tulett.

Beste norske ble Tobias Halland Johannessen på en femteplass. Han var ikke var særlig fornøyd med taktikken til Uno-X like før målgang.

– Nei, faen. Jeg mistet Alexander Kristoff og Rasmus Tiller i bunn, og det var jævla kaos. Hvis jeg hadde vært i en topp fem-posisjon i starten der tror jeg at jeg hadde tatt det. Jeg hadde jævlig gode bein, men jeg var alt for langt bak den siste kilometeren, så det kostet noe jævlig, sir han til TV 2.

Med rundt tre mil igjen var Torbjørn Andre Røed med i et åttemannsbrudd, men han og fem andre ryttere ble deretter kjørt inn.

Dries De Bondt (Alpecin-Deceuninck) og Zeb Kyffin (Saint Piran) holdt likevel unna fram til det gjensto bare to kilometer.

– Det ble litt mer hektisk med det bruddet som var litt sterkere enn det vi trodde. Vi måtte kaste Martin Bugge på bålet litt tidligere, og da ble det ikke optimalt til slutt, utdyper Halland Johannessen.

OPPTREKK: Alexander Kristoff ga det et forsøk, men etappen endte med skuffelse for det norske laget. Foto: Tuva Åserud / NTB

Med rundt 200 meter igjen ble det for tøft for Uno-X å ta etappeseieren. Både Halland Johannessen og Tiller havnet for langt bak da det gjaldt som mest.

– Denne avslutningen skulle passe oss bra, men så er det marginer som ikke er med. Det er forbanna irriterende, fortsetter han.

Sportssjefen i Uno-X, Gino van Oudenhove, er knallhard i dommen etter at enda en mulig etappeseier glapp. Også lørdag var laget skuffet over utfallet av etappen.



– Han har god grunn til å være skuffet. Det er Tobias som ødelegger planen vår. Det er jævla bra gjennomført av Alex og Rasmus, også skulle han sitte bak der så vi har to kort å spille på i finalen, sier han til TV 2 og fortsetter:

SKUFFET: Sportsdirektør i Uno-X Gino Van Oudenhove var ikke fornøyd etter søndagens etappe. Foto: Rudi Jakobsen / TV 2

– Planen blir halvveis og det vises også på resultatlistene.

Sportssjefen mener Halland Johannessen gjorde en for dårlig jobb med å posisjonere seg før spurtoppgjøret.

– Siden han er skuffet selv vet han nok at det er et par ting som gikk feil.

Kristoff ga et opptrekk til Tiller omtrent én kilometer før mål, men Uno-X-rytteren ble hentet inn.

– Vi hadde en plan om at Alex skulle ta opptrekk for meg, så skulle jeg prøve med én kilometer igjen og spare Tobias til spurten. Jeg fikk ikke luken jeg håpet på, men sånn er det, sier Rasmus Fossum Tiller til TV 2.

Rittet avsluttes med en 151,2 kilometer lang etappe rundt i Stavanger. Den ser du på TV 2 Direkte og Play fra kl. 13.00.