Får kritikk: – Merkelig!

Stjernespurter Alberto Dainese vant oppskriftsmessig den første etappen av Arctic Race torsdag.

I et relativt beskjedent spurtfelt var August Jensen beste nordmann på en syvendeplass, mens Martin Urianstad Bugge, som var rytteren Uno-X kjørte for, endte på åttendeplass.

Etterpå stusset TV 2-ekspert Mads Kaggestad på at Uno-X stiller opp i et stort ritt på hjemmebane uten en dedikert spurter.

– Det er et merkelig laguttak, sier han, og fortsetter:

– Det er gode muligheter for å hente rankingpoeng her. Og rittet går direkte på norsk fjernsyn, og de er et norsk lag. Så det hadde vært stor verdi og hengt høyt å vinne på hjemmebane. Så det er nesten så man skulle tro at de ikke prioriterte sykkelrittet når de ikke sender ryttere som Erlend Blikra eller Rasmus Tiller hit.

– Går glipp av muligheter

Nevnte Tiller og Blikra er to av flere raske ryttere Uno-X har i stallen.

Laget har også gode spurtere som Kristoffer Halvorsen, Tord Gudmestad, Søren Wærenskjold, Stian Fredheim og Niklas Larsen.

– Jeg vet ikke årsaken til at de ikke er her. Bugge er en veldig bra rytter med en god spurt, men han er ikke en rytter som kan vinne en spurt her. Han er mer en opptrekker og en hjelperytter. Torsdag fikk han muligheten og ble nummer åtte, og det er der han ligger. Det ville ha vært en stor overraskelse om han ble topp tre, og det vet også Uno-X. Jeg tolker at de kun er her for sammendraget. Når halvparten av etappene er spurtetapper, så går de jo gå glipp av noen muligheter, sier Kaggestad.

Som Kaggestad sikter til, kan fredagens andre etappe fort også ende i en spurt, mens etappene lørdag og søndag på papiret er forbeholdt de mer klatresterke rytterne i feltet.

Uno-X-kaptein og forhåndsfavoritt Tobias Halland Johannessen var ikke enig i at laget var ubalansert da han snakket med TV 2 før rittstart.

– Det er en litt hard finale, og Bugge er god til å finne luker som ikke er der. Plutselig er han helt der oppe og kjemper. Vi er klare for å kjøre ordentlig finale, sa han torsdag formiddag.

– Ikke enig

Uno-X-sjef Jens Haugland, som tidligere denne uken har sett Wærenskjold og lagkompisene briljere i Danmark rundt, er ikke enig i at de har bommet på laguttaket.

– Jeg skal gi Kaggestad rett i at det er mange rankingpoeng å hente. Og det er derfor vi har prioritert å sende Halland Johannessen, Fredrik Dversnes og Ådne Holter dit for å stå sterkt i sammendraget i det som er en historisk tøff Arctic-løype, sier Haugland.

– Vår vurdering er at det er vel så viktig å sende Tiller og Alexander Kristoff til to endagsritt i Belgia i helgen, før de skal sykle Tyskland rundt neste uke. Vi mener at det er riktig med tanke mulighetene for å hente poeng i ukene som kommer.

Haugland forteller at en betennelse har gjort at nevnte Blikra har vært på sykehuset og derfor, naturligvis, uaktuell til rittet.

– Vi er veldig fornøyd med laguttaket, og jeg er ikke enig i at det ikke er riktig med de forutsetningene vi har nå. Vi stiller også med et råsterkt lag i Danmark rundt, som er et veldig viktig ritt for laget, på samme måte som Arctic er. Så vi fordeler mulighetene godt, avslutter Haugland.