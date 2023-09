Får ikke kontrakt med Uno-X: – Hadde vært en flott historie

Sykkelprofilen fra Rudsbygd er på utgående kontrakt med sitt franske lag Team TotalEnergies, og uttalte i juni at det hadde fristet å kunne melde overgang til Uno-X:

– Det er et veldig fint lag, og jeg håper å kunne gjøre det, men vi får se hva Jens (Haugland, Uno-X-sjef, journ.anm.) vil. Jeg er i hvert fall klar til å snakke med ham.

TV 2 er kjent med at det har vært dialog mellom partene i sommer, men at Uno-X har landet på ikke å tilby 36-åringen en kontrakt.

– Vi er ikke i forhandlinger med Edvald, og vi er per nå veldig godt fornøyd med hvordan vi har rigget laget vårt for fremtiden. Edvald er en strålende kar med historiske resultater i norsk sykkelsport som vi ønsker alt godt, sier Haugland til TV 2.

SYKKELSJEF I UNO-X: Jens Haugland. Foto: Fredrik Varfjell/NTB.

Boasson-Hagen har ikke svart på TV 2s henvendelse torsdag

Det var også dialog mellom Uno-X og Boasson-Hagen i 2020, men da valgte veteranen i stedet å takke ja til TotalEnergies' mer lukrative tilbud.

Hushovd: – Støtter valget til Uno-X

Thor Hushovd mener Uno-X gjør rett i å ikke tilby Boasson-Hagen en kontrakt, men sier at han er «litt delt».



– Man kan si at han fortjener en kontrakt på bakgrunn av det han har prestert, og han er fortsatt en god syklist i internasjonal målestokk, men samtidig skal Uno-X være et lag som utvikler og gir norske og danske ryttere muligheten. Da vil jeg heller se en ung og spennende rytter få sjansen i stedet for Edvald, sier Hushovd, og konkluderer:

– Så jeg støtter valget Uno-X har tatt.

TIDLIGERE KOLLEGER OG KONKURRENTER: Thor Hushovd og Edvald Boasson-Hagen. Foto: Junge, Heiko/Scanpix.

Mads Kaggestad ser flere oppsider enn nedsider med å gi 36-åringen en sjanse.

– Det positive med å ha han på laget er at det er Edvald Boasson-Hagen; alle vet hvem han er. Det hadde gitt stor oppmerksomhet og eksponering for Uno-X. Det hadde vært en flott historie om han kunne ha avsluttet karrieren på det norske profflaget. Ringen hadde blitt sluttet, sier Kaggstad, og fortsetter:

– Jeg tror også at de kunne ha fått fart på ham. Jeg tror han ville ha blitt stimulert av miljøet der, og at det kunne ha gjort at han presterte bedre. Han ville kanskje fått mer tro på seg selv, og på den måten kunne han ha vært en bidragsyter i jakten på viktige rankingpoeng. Han ville ha kjent på presset og tatt det på alvor.

– Signaliserer at de ikke er et hjem for vordende pensjonister

Uno-X har 28 ryttere under kontrakt for neste år.

Reglene til Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) tillater 30 ryttere per lag, men det er langt fra sikkert at Uno-X vil fylle alle plassene. Om det blir signert flere ryttere, er det ikke usannsynlig at vedkommende har dansk pass, forstår TV 2.

TROR UNO-X KUNNE FÅTT BOASSON-HAGEN TIL Å BLOMSTRE: TV 2-ekspert Mads Kaggestad. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Kaggestad skulle gjerne sett Boasson-Hagen ta en av plassene, men ser også den andre siden av saken.

– Uno-X signaliserer nå at de ikke er et hjem for vordende pensjonister som er på jakt etter et sted å avslutte karrieren. Han er jo en eldre rytter som ikke presterer på toppnivå lenger, og han ville på et vis tatt en plass på Uno-X på bekostning av en yngre rytter, sier han.

Det argumentet trekker også Hushovd frem.

Boasson-Hagen er inne i sin 16. sesong som proff, men har ikke vunnet et sykkelritt siden en etappe av Critérium du Dauphiné i 2019.



– De kunne fort ha fått på seg det ryktet (at de er et lag for eldre ryttere på tampen av karrieren, journ. anm.) Jeg var litt kritisk når de signerte Alexander Kristoff, for identiteten har hele tiden vært at de skal utvikle unge ryttere. Så jeg mener at det å signere Kristoff, som da var 35, gikk litt i mot DNAet deres. De ville ta enda et steg opp, og sett i etterkant så var det kanskje ikke et dumt valg. Samtidig har han heller ikke prestert så bra som man kanskje kunne ha forventet, sier den tidligere verdensmesteren.

Boasson-Hagen syklet i sommer Tour de France nummer 13 i karrieren. Han har tidligere signalisert at han ser for seg å fortsette karrieren i et par år til.