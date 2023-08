Fant nytt brudd etter Touren: – Jeg har ingen kraft i armen

DRAMATISK TOUR: Torstein Træen ble et yndet intervjuobjekt etter at han presset seg gjennom tre uker i Tour de France med et brudd i albuen. Han tviler på at han hadde presset seg gjennom rittet om han hadde fått en korrekt diagnose. Foto: Fredrik Varfjell / NTB Foto: Fredrik Varfjell

Torstein Træen syklet hele Tour de France med et brudd i albuen. Nå må han kanskje operere, etter at det viste seg at bruddet satt en annen plass enn de trodde.

Torstein Træen gikk i bakken allerede på den første etappen av sommerens Tour, men kom seg likevel helt til Paris.

Etter hjemkomst har pilen imidlertid pekt feil vei.

– Jeg fikk j***** vondt etter at jeg kom hjem. Det ble bare verre, så derfor tok vi et nytt røntgen. Da viste det seg at bruddet satt en annen plass enn vi fikk beskjed om i Touren. Vi har sammenlignet litt røntgenbilder i etterkant, og det ser ut til at kvaliteten på det vi tok i Frankrike var litt dårlig, forteller 28-åringen.

BRUDD: Det svarte området som er ringet inn dukket ikke opp på de første røntgenbildene som ble tatt. Foto: privat.

Det «nye» bruddet sitter ikke i albuebenet (ulna), som man trodde, men i stedet i spolebenet (radius).

– Bruddet er på et litt mer komplisert sted. Jeg tok en CT-scan i går, og så får jeg forhåpentligvis beskjed i løpet av dagen om jeg må operere eller ikke, fortsetter han.

– Klarer ikke løfte en iPad

Konsekvensen er at Uno-X-profilen har fått trent svært lite etter Touren og nå må droppe blant annet Arctic Race neste uke, hvor han etter planen skulle ha ledet det norske profflaget.

– Jeg syklet to timer på rulla i går, men i dag føler jeg meg skikkelig dårlig. Jeg har ingen kraft i armen - jeg klarer ikke løfte en iPad engang. Jeg sover heller ikke kjempebra, sier han.

Træen vakte oppsikt under Touren ved å fullføre rittet til tross for skaden.

I tillegg til velten på åpningsetappen, krasjet han ytterligere to ganger, noe som blant annet gikk utover kneet.

Træen ble satt på en antibiotikakur underveis for å komme seg gjennom.

– Hadde vi visst om at bruddet var der det var, så hadde vi nok ikke «pushet» oss gjennom, nei. Det ble litt voldsomt. Men vi har også lært litt av det; vi kunne tatt et ekstra røntgen på første eller andre hviledag, for eksempel.

Den videre sesongplanen er usikker og avhengig av om Træen må opereres eller ikke.

Klatreren fra Heradsbygd hadde en svært imponerende vårsesong, men klarte naturligvis ikke å prege resultatlistene i Touren, sesongens store mål, etter de mange veltene og skadene.

– Slik er livet. Man må ta konsekvensen av det man driver med, sier 28-åringen pragmatisk