Åpningsetappen i Tour de France ble en drømmedag for UAE Team Emirates.

Ikke bare vant Adam Yates og tok den gule ledertrøyen, men Tadej Pogacar tok fire bonussekunder på erkerival Jonas Vingegaard.

– Jumbo-Visma bør sove dårlig i natt, for de må tenkte på hva de skal gjøre videre, sier TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad.

– Det må være en fordel for UAE å ha Yates så lenge som mulig høyt oppe i sammendraget. De kan gjøre det samme som Jumbo-Visma gjorde i fjor med Primoz Roglic og Jonas Vingegaard. Nå kan UAE ta Vingegaard med Yates og Pogacar, fortsetter Kaggestad.

FORDEL POGACAR: Jonas Vingegaard måtte se Tadej Pogacar ta fire bonussekunder på ham under lørdagens åpningsetappe i Tour de France. Foto: Vincent West / Reuters

TV 2-eksperten mener UAE er klart styrket fra i fjor.

– Det bør være et mareritt for Jumbo-Visma, sier Kaggestad.



Vingegaard: – En god start

Vingegaard var imidlertid ikke langt nede etter Bilbao-etappen.

– Jeg er noenlunde fornøyd med hvordan jeg og laget kjørte. Etappeseieren glipper til slutt, men det var likevel en god start, sier Vingegaard til dansk TV 2.

TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes tror Jumbo-Visma lever fint med at Adam Yates og tvillingbror Simon Yates fikk gjøre opp om etappeseieren.

– Pogacar ville tatt etappeseieren overlegent, og da ville Vingegaard tapt enda flere bonussekunder. Da kunne de heller la de to kjempe om etappeseieren for å begrense tapet, sier Drivenes.

TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd er uenig med Drivenes.

– Jeg tror at de har mer tro på at Wout van Aert skulle slå Pogacar i en sånn avslutning. Det er et godt poeng og godt sett, men det er så viktig å ta en etappeseier, den første etappen og ta den gule ledertrøyen. Jeg tror at de prøvde det de kunne, men at de ikke klarte det, sier Hushovd på TV 2s Tour de France-sending.

– Sykeste jeg har opplevd

Van Aert var skuffet over den spolerte muligheten, og den belgiske superstjernen uttalte til Het Nieuwsblad at han var overrasket at UAE Team Emirates og Pogacar ikke angrep tidligere på etappen.

To kort å spille på

Før Tour-starten har UAE Team Emirates' lagsjef Mauro Gianetti snakket om at Yates er lagkaptein sammen med Pogacar etter at sloveneren var ute med et brudd i håndleddet i flere uker i våres.

Etter lørdagens seier var imidlertid Yates opptatt av å snakke ned egne ambisjoner. Han var klar til å jobbe for Pogacar i Touren.

NORSK HJELPER: Vegard Stake Laengen, her fra torsdagens lagpresentasjon i Bilbao, er klar til å hjelpe Adam Yates og Tadej Pogacar til sammenlagtsuksess i Tour de France. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Jeg tror nok fortsatt at vi holder på Tadej, sier UAE Team Emirates norske hjelperytter, Vegard Stake Laengen, til TV 2, og fortsetter:



– Men med Adam i gult vil vi at han skal ha den så lenge som mulig. Jeg tror nok at han vil sitte høyt i sammendraget, så får vi se hva som skjer i tredje uke. Det er bra å ha to kort å spille på. De omgås også veldig godt og er gode venner, så jeg tror Tadej unner Adam alt vel,

Pogacar jublet for Yates da han kom i mål. I intervjuet etter etappen fortalte sammenlagtvinneren fra 2020 og 2021 at han nesten var mer glad på Yates' vegne enn han ville vært om han tok seieren selv.



– Jeg liker meg i front, så det er gode nyheter at det er gult, smiler Stake Laengen om jobben som starter allerede på andre etappe.

