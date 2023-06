Endrer på Tour-oppkjøringen for første gang i karrieren

Alexander Kristoff har alltid varmet opp til Touren med å sykle motbakker i Sveits og Frankrike. Nå gjøres det endringer for å få større overskudd i juli.

Se Critérium du Dauphiné på TV 2 Play fra 15:45 søndag.

Uno-X-profilen har deltatt i Tour de France ni ganger.

Før hver deltakelse har han gjort den siste finpussen på formen i de klassiske Tour-forberedende rittene Critérium du Dauphiné og Sveits rundt.

I stedet for syv-åtte dager med mange høydemeter, legges forberedelsene i år til Belgia rundt i midten av juni. Der blir det «bare» fem dager, lite klatring og mye spurting for spydspissen til det norske profflaget.

– Kanskje jeg ikke kommer meg gjennom fjellene!

I FORM: Alexander Kristoff viste gryende Tour-form ved å vinne den tredje og siste etappen av Tour of Norway. Foto: Carina Johansen / NTB

– Jeg har ikke gjort det før, men jeg vet om mange spurtere som har gjort det med godt hell. Så da blir det kanskje litt mer spurttrening, som kan være viktig, forklarer 35-åringen.

– Jeg får ikke helt den samme gjennomkjøringen i fjellene, så det blir spennende å se. Kanskje jeg ikke kommer meg gjennom fjellene i Touren i det hele tatt! sier han og humrer.

Kurt Asle Arvesen, som er sportsdirektør i Uno-X, er ikke det minste bekymret for at få høydemeter i forkant kan straffe seg når Tour-feltet begir seg ut på de notorisk tøffe etappene i Alpene og Pyreneene i juli.

– Vi har faktisk ikke tenkt den tanken i det hele tatt. Jeg tror det blir motsatt. Han vil komme inn til Touren med mer overskudd. Den kroppen hans har vært gjennom så mye de siste 15 årene, så ekstra overskudd vil være positivt, forklarer den tidligere Tour-etappevinneren.

– Lettere inngang

Beslutningen om å justere på Tour-oppskriften etter så mange år ble tatt tidlig i år, og med samtykke fra både hovedpersonen selv, trener og stefar Stein Ørn, samt lagledelsen i Uno-X.

UNO-X-TOPP OG TOUR-VETERAN: Kurt Asle Arvesen. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Vi bestemte oss for å prøve en litt lettere inngang. Det er jo ingen fasit på hva som er riktig og ikke i forkant av Touren, men hovedgrunnen er at Stein og Alexander nå kan styre belastningen i oppkjøringen mer optimalt, sier Arvesen.

Med seg til Belgia vil Kristoff blant annet få Søren Wærenskjold og Rasmus Fossum Tiller, som begge er tiltenkt viktige roller rundt Kristoff i Touren.

Klatrere som Torstein Træen, Jonas Gregaard og Tobias Halland Johannessen tar turen til Critérium du Dauphiné, som starter førstkommende søndag.

Kristoff vil i sommer jakte sin femte etappeseier i verdens største sykkelritt.

– Jeg har fått trent bra siden klassikerne. Jeg føler at formen er ganske god, sier veteranen, som i Tour of Norway nylig tok sin andre triumf for sesongen.

Kristoff vil gjøre unna den aller siste finpussen hjemme i Norge med NM i Sandnes, ikke langt unna hjemtraktene, helgen før Touren starter i Bilbao 1.juli.