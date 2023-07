Ekteparets hobby har tatt dem til Tour de France

PAU (TV 2): Sykkellaget Team Coop-Hitec Products er livsverket til ekteparet Tone og Karl Lima. Hobbyen deres er nå blitt et av internasjonal kvinnesyklings lengstlevende lag.

Det er forholdsvis rolig utenfor den største bussen på parkeringsplassen.

Mens journalister, fotografer og sykkelfans fra hele verden flokker seg rundt andre busser, får ryttere og støtteapparat i Team Coop-Hitec Products gjøre sine forberedelser i fred.

De er et av de aller minste lagene i Tour de France, med lavt budsjett og få stjerner. At de i hele tatt skulle få være en del av sirkuset, kom uventet på mange.

Men det er langt fra tilfeldig. Bak laget ligger nemlig årevis med hardt arbeid fra ekteparet Tone og Karl Lima.

Team Coop-Hitec Products er blitt livsverket deres.

– Det er veldig spesielt å være i Tour de France. Det er en drøm som er blitt virkelighet, sier Tone.

Tidlig suksess

Det hele startet i 2008, da Tone fortsatt var aktiv rytter. Hun trengte et lag, og ektemannen gjorde sitt for å lage et.

Han fikk arbeidsgiveren sin, Hitec Products, med som hovedsponsor, og ble noe motvillig overtalt til å ta på seg jobben som lagleder.

– Jeg fortalte dem at jeg ikke hadde tid. Jeg var jo i full jobb, jeg hadde ikke kjangs til å være med på det, sier Karl og ler.

– Men nå står jeg her. Dette har liksom bare hengt ved meg siden. Det er blitt en lidenskap.

LANGVARIG PROSJEKT: Hobbyen til Tone og Karl Lima er blitt en institusjon i norsk og internasjonal sykkelsport. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Det er det blitt for konen også. For mens hun fortsatt var rytter på laget, tok Hitec Products stadige steg mot verdenstoppen.

I 2014 var hun plutselig lagvenninne med store, internasjonale profiler som Ashleigh Moolman-Pasio, Elisa Longo Borghini og Audrey Cordon-Ragot.

I tillegg til flere av de beste norske syklistene.

– På det tidspunktet var vi kanskje blant de tre-fire beste lagene i verden, sier Karl.

Økonomiske problemer

Men etter hvert som kvinnesykling ble mer profesjonalisert, ble det vanskelig for det norske laget å holde tritt med den økonomiske utviklingen.

Store sponsorer spyttet penger inn i internasjonale lag, og på toppnivå ble det innført krav om minstelønn til rytterne.

– Vi har alltid betalt rytterne så godt vi kan, men et krav om minstelønn kunne vi ikke følge, forklarer Karl.

Det ble stadig vanskeligere å få det til å gå rundt. I 2018 var laget nær ved å gå konkurs.

Da hadde Tone lagt opp som syklist og blitt sportsdirektør.

– Laget var blitt en stor del av livet, sier hun.

Fortsatt trangt

Men takket være iherdig innsats fra flere, deriblant ekteparet Lima, klarte laget å rulle videre. Først som et slags utviklingslag, så fikk de Coop med på laget og økte budsjettene ytterligere.

Nå, etter noen vanskelige år, er de altså med i Tour de France.

BLANT DE STORE: Stine Dale og de andre rytterne i Team Coop-Hitec Products har fått prøve seg mot verdenseliten i Tour de France. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– Har det vært stunder der dere har vurdert å gjøre noe annet?

– Ja, hvert år. Det er alltid litt vanskelig. Vi tenker aldri at vi har flyt, at vi kan gjøre noe ekstra. Det går akkurat rundt hele tiden, sier Karl.

– Det er økonomijaget som gjør det vanskelig. Det sportslige kan vi holde på med i evigheter. Men om det til slutt ikke går økonomisk, så må vi stoppe, fortsetter Tone.

Trivsel er nøkkelen

Ingen av dem er ansatt i laget på heltid. Karl jobber fortsatt fulltid som teknisk sjef i Hitec Products, Tone fyller tiden utenfor sesong med deltidsjobber – som å være vikar i barnehage.

Selv om laget igjen er en del av det gode selskap, er Team Coop - Hitec Products fortsatt bare hobbyen deres.

KOSER SEG PÅ TUR: Tone Lima (til høyre) trives på veien med laget Sigrid Haugset og resten av gjengen i Team Coop-Hitec Products. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– Hva er det som gjør at dere fortsetter år etter år?

– Det er jo trivselen. Det er et enormt bra miljø blant både støtteapparat og ryttere, det er kjekt å være på tur, sier Tone.

– Hvordan er det å dyrke denne lidenskapen sammen med sin ektemann?

– Det er jo enda bedre. Jeg tror ikke det hadde vært mulig å leve dette livet uten en partner som forstår sykkelsporten.

– Bra for ekteskapet

Og for ekteskapet, gjør det også godt å ha en felles hobby.

– Jeg tror vi trenger dette. Vi er begge energiske og rastløse, så vi trenger å ha noe å fylle dagen med. Jeg tror bare det er bra for ekteskapet å ha laget, sier Karl, selv om det kan gå hett for seg i følgebilen innimellom.

LANGE DAGER I FØLGEBIL: Selv om de bytter på å kjøre, kan det fort gå litt hett for seg i følgebilen. Der må beslutninger tas med kort betenkningstid. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– Som regel går det fint, men det er vel de eneste gangene vi glefser litt. Det skjer veldig sjelden ellers, sier han og humrer.

For de driver jo med toppidrett. Utydelig kommunikasjon og høflig fremtoning er ikke alltid mest effektivt i kampens hete.

– Vi kan være uenige om når vi skal kjøre frem, hva vi skal si, hva som er det beste å gjøre, sier Karl.



– Du kjefter ikke på kjøringen, Tone?

Hun ler.

– Jo, det skjer. Men jeg prøver å holde det inne!

